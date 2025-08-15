烏軍一度靈活應戰「如今深陷泥沼」　最大硬傷曝光

▲《華爾街日報》點出烏克蘭部隊如今深陷泥沼的最大硬傷。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，戰爭初期，烏軍憑藉靈活戰術多次擊敗俄軍，如今卻深陷蘇聯式決策的泥沼，逐漸退回僵化指揮模式，不僅造成不必要的傷亡，還持續打擊士氣，導致基層士兵與高階軍官之間的分歧日益擴大。若不進行改革，這種蘇聯式習慣，恐怕削弱烏克蘭維持對俄防禦的能力。

許多烏克蘭官兵抱怨中央集權式的指揮文化，經常懲罰主動性行動，並且浪費士兵的性命。高層頻繁下達成功機率渺茫的「重複性正面攻擊」命令，拒絕前線部隊的戰術撤退請求，在幾乎沒有戰略價值的行動中，不斷累積傷亡。

士兵們私下無奈地說，「大蘇軍打敗小蘇軍。」資深軍官帕斯捷爾納克少校（Maj. Oleksiy Pasternak）認為，高層需要盡快改革，「我們的軍隊能夠堅持下來，主要都是靠著營長級以下人員的積極與主動。」

第47機械化旅營長謝爾申上尉（Capt. Oleksandr Shyrshyn）今年5月在臉書上公開砲轟軍方高層，他指控將領「只會斥責、調查與施加懲罰」，下達愚蠢命令並且造成損失，導致部隊內部存在普遍恐懼。他甚至向總參謀部的長官們喊話，「我希望你們的孩子也會去步兵部隊執行你們的任務。」

謝爾申受訪時說，他的部隊多次被命令，在兵力與資源均不足夠的情況下，發動不切實際的攻勢，最後一根稻草則是被要求重新進攻庫斯克地區（Kursk），結果導致大量士兵陣亡，「我們需要改變我們的做法，從數量到品質都是。我們無法靠我們的資源打倒俄羅斯，他們更龐大，而我們需要做到更好。」

42歲的地面部隊司令德拉帕蒂少將（Maj. Gen. Mykhailo Drapatiy）曾被評為後蘇聯時代最年輕且有才華的烏克蘭將領之一，但已於6月請辭，原因是為了俄羅斯飛彈攻擊培訓基地，導致12人喪命的事件負責。

不過，德拉帕蒂也直指烏軍內部瀰漫「恐懼、缺乏主動性、對於回饋抱持封閉心態」的文化，「總司令部和部隊之間的鴻溝很深」，需要更多改革。

烏軍總參謀部發布聲明，承認存在一些問題，但宣稱正在進行改善，推動轉型至美式指揮體系，下放更多決策權。該部指出，當部隊表現不佳，有時需要由上而下的控制，但若損失太多人力，也會撤換指揮官。

