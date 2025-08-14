新北大都會公園國際閃耀　辰光橋光雕勇奪國際金獎

▲「情繫辰光」光雕展，首次參賽便獲2025義大利羅馬設計獎金獎。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國最夯休閒熱點再添國際殊榮，根據交通部觀光署公布最新觀光數據顯示，新北大都會公園今年1至5月旅遊人次突破2,000萬，持續站穩全國第一。公園內地標「辰光橋」今年1月份推出的情人節光雕展，更榮獲國際指標性獎項－2025義大利羅馬設計獎（Rome Design Awards）金獎肯定，與暑假最夯的「海世界水樂園」共同點燃觀光熱潮。

新北大都會公園占地廣達424公頃，鄰近雙捷運三重站，兼具自然濕地生態、水上活動、綠地廣場及多元運動休憩設施。近年來市府於園區陸續舉辦多場大型活動，知名度持續攀升，今年上半年就吸引超過2,000萬人次造訪，成為親子出遊、民眾休閒、青年運動及活動舉辦的熱門地點，根據大數據分析，海世界水樂園為雙北玩水熱門景點討論度排行榜第1名。

▲辰光橋光雕展獲2025年義大利羅馬設計獎。

高灘處長黃裕斌表示，新北大都會公園白天熱鬧多彩，夜晚同樣迷人，橫跨園區兩岸的「辰光橋」融合河岸景致與藝術美學，夜間在光雕映照下，如銀河般的曲線橋身別具浪漫。義大利是文藝復興之都，高灘處今年1月推出的「情繫辰光」光雕展，首次參賽便獲義大利指標性獎項，為新北市的光環境營造再添國際榮耀，再次驗證新北軟實力。

來自桃園、育有兩名小孩的王先生表示，暑假期間經常搭乘機場捷運到大都會公園野餐，熊猴森樂園周邊有寬闊的綠地空間，相當適合全家放鬆休憩，而小朋友最愛的海世界水樂園更是人潮滿滿，園區設施安全友善，來這邊家長可放心，孩子也玩的盡興。

黃裕斌補充，國內旅遊熱度持續升高，民眾可結合新莊、五股及三蘆等周邊景點，以大都會公園為核心安排1至2天的輕旅行。另暑假進入倒數，海世界水樂園8 月份除每週二休園，其餘時間天天開放，歡迎民眾把握親子同遊好時光，享受結合自然與互動樂趣的夏日假期。