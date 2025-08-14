快訊／照片曝光！爬到電塔頂端拍日落　20歲男觸電墜落引火燒山

▲20歲謝姓男子爬到電塔頂端拍日落。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市樹林區大同山14日發生觸電、火燒山意外。一名尚姓女子表示，同行的20歲謝姓男友人說想拍日落，爬上電塔後觸電才引發火災，詳細案情原因仍待釐清。

初步了解，20歲謝姓男子與尚姓女子是朋友關係，2人相約到大同山登山步道遊玩，後來謝男要與芒草合影，要尚女幫拍照，沒想到謝男誤觸高壓電，當場昏迷失去呼吸心跳。同時，高壓電引起火苗在謝男腳邊燒起，造成火燒山。

消防人員獲報後抵達展開滅火與搜救作業，並在現場有發現謝男，目前僅確認對方無呼吸心跳，要請台電斷電後才能送醫。

龜山警方檢視尚女的手機照片，確認謝男友爬到電塔頂端的行為。據悉，謝男觸電後從15公尺的高處墜落到兩根電塔中間，火勢延燒芒草引起火燒山。

台電表示，14日晚間6時27分新北區域台電供電線路跳脫，引起周遭2戶停電，後經線路轉供，先於晚間6時33分復電。事故原因經初步了解，疑因民眾於新北市樹林區大同山觀景台區域，不慎誤觸電引起，並造成鄰近區域雜草火災燃燒。為協助新北市消防局滅火，台電晚間8時04分緊急配合線路停電，詳細事故原因仍待近一步調查確認。