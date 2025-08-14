　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／照片曝光！爬到電塔頂端拍日落　20歲男觸電墜落引火燒山

▲▼快訊／照片曝光！爬到電塔頂端拍日落　20歲男觸電墜落引火燒山。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲20歲謝姓男子爬到電塔頂端拍日落。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市樹林區大同山14日發生觸電、火燒山意外。一名尚姓女子表示，同行的20歲謝姓男友人說想拍日落，爬上電塔後觸電才引發火災，詳細案情原因仍待釐清。

初步了解，20歲謝姓男子與尚姓女子是朋友關係，2人相約到大同山登山步道遊玩，後來謝男要與芒草合影，要尚女幫拍照，沒想到謝男誤觸高壓電，當場昏迷失去呼吸心跳。同時，高壓電引起火苗在謝男腳邊燒起，造成火燒山。

消防人員獲報後抵達展開滅火與搜救作業，並在現場有發現謝男，目前僅確認對方無呼吸心跳，要請台電斷電後才能送醫。

龜山警方檢視尚女的手機照片，確認謝男友爬到電塔頂端的行為。據悉，謝男觸電後從15公尺的高處墜落到兩根電塔中間，火勢延燒芒草引起火燒山。

台電表示，14日晚間6時27分新北區域台電供電線路跳脫，引起周遭2戶停電，後經線路轉供，先於晚間6時33分復電。事故原因經初步了解，疑因民眾於新北市樹林區大同山觀景台區域，不慎誤觸電引起，並造成鄰近區域雜草火災燃燒。為協助新北市消防局滅火，台電晚間8時04分緊急配合線路停電，詳細事故原因仍待近一步調查確認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧頂雙馬尾「解放短版水手服」！　S身材曲線全洩引網暴動
考試不及格逃到印度！12歲女「遭200男性侵」淪洩慾工具
快訊／照片曝光！爬到電塔頂端拍日落　20歲男觸電墜落引火燒山
快訊／大同山20歲男「爬電塔觸電」引火燒山　待台電斷電才能送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／照片曝光！爬到電塔頂端拍日落　20歲男觸電墜落引火燒山

快訊／大同山20歲男「爬電塔觸電」引火燒山　待台電斷電才能送醫

快訊／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人被電暈燒成焦屍

台南男四度酒駕又闖紅燈奪命　國民法官合議庭量刑5年

蘇澳鎮長李明哲強風中助騎士！超帥身影曝　鮪魚肚成焦點

詐團3男1女打死人頭戶二審已宣判　在逃共犯到案一審判11年半

台中男心情差坐橋墩！民眾急報案　員警拉下開導勸說

「學姐」黃瀞瑩北院旁聽　受訪話題都是當媽心情：很累很開心

五股砂石車奪命瞬間！車輪「2度輾壓」開20m才停下　騎士爆頭慘死

快訊／台中逢甲商圈KTV大樓中年男墜樓　頭部重創搶救不治

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

快訊／照片曝光！爬到電塔頂端拍日落　20歲男觸電墜落引火燒山

快訊／大同山20歲男「爬電塔觸電」引火燒山　待台電斷電才能送醫

快訊／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人被電暈燒成焦屍

台南男四度酒駕又闖紅燈奪命　國民法官合議庭量刑5年

蘇澳鎮長李明哲強風中助騎士！超帥身影曝　鮪魚肚成焦點

詐團3男1女打死人頭戶二審已宣判　在逃共犯到案一審判11年半

台中男心情差坐橋墩！民眾急報案　員警拉下開導勸說

「學姐」黃瀞瑩北院旁聽　受訪話題都是當媽心情：很累很開心

五股砂石車奪命瞬間！車輪「2度輾壓」開20m才停下　騎士爆頭慘死

快訊／台中逢甲商圈KTV大樓中年男墜樓　頭部重創搶救不治

李多慧頂雙馬尾「解放短版水手服」！　S身材曲線全洩引網暴動

王若琳杭州開唱歌單被嫌「沒半首成名曲」　本人發聲：誤解讓人無奈

新北大都會公園國際閃耀　辰光橋光雕勇奪國際金獎

許瑋甯產前樂當「天使贊助人」霸氣捐10萬！　親吐「編劇最辛苦」暖舉曝

李彥秀轟普發現金竟要準備7個月　行政院駁：建議到官網瞭解條文

《終極》五熊產檢「兒全程遮臉」　倒數卸貨哭了：好想看他！

無照賣動物用藥重罰45萬　新北動保處：網購、藥局都違法

被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

獨／越多人買越貴！Blue創台灣「浮動票價」首例　粉絲搶票實測結果曝光

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山無生道場、聖山寺雙獲殊榮

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

社會熱門新聞

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

高雄岡山驚傳槍響　男頭部中彈送醫不治

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

快訊／五股奪命車禍！砂石車「切車道撞機車」　騎士當場慘死

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

柯文哲憶亡父自責幫不上忙　陳佩琪哭趴旁聽席

即／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人燒成焦屍

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

兒剛出生！義消曹雙全至今昏迷　李傳洪再伸援手

更多熱門

相關新聞

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山、聖山寺雙獲殊榮

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山、聖山寺雙獲殊榮

信仰是守護社會的重要力量！新北市政府為感謝宗教團體的無私奉獻，今（14日）在多功能集會堂舉行「2025新北市績優宗教團體表揚大會」。靈鷲山無生道場與聖山寺深耕社會關懷、推廣靈性生態、教育與公益行動等，展現現代宗教新價值與跨界行動力，雙雙榮獲殊榮。

即／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人燒成焦屍

即／大同山觀景台觸電引發火燒山　1人燒成焦屍

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

台泥半年報踩雷殺逾8%急拉回　集團股中橡跌3%後收斂

誤闖日本平交道遭撞死　台女遊客身分曝

誤闖日本平交道遭撞死　台女遊客身分曝

颱風天「老翁倒地」路人救援　網讚：這才是台灣

颱風天「老翁倒地」路人救援　網讚：這才是台灣

關鍵字：

火災觸電大同山新北意外

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

快訊／許瑋甯生了！曬照曝喜訊「一家三口」寶寶小腿萌翻

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面