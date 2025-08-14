無照賣動物用藥重罰45萬　新北動保處：網購、藥局都違法

▲新北動保處查獲違法販售動物用藥品。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處近日查獲林口區某藥局違法陳列販售動物用藥品「牛壁逃-S」，依法裁處新臺幣9萬元罰鍰。動保處強調，販售動物用藥品需取得許可證，且不得於網路銷售，違者最高可罰45萬元；若販售未經核准禁藥，更面臨刑責與500萬元以下罰金，呼籲業者切勿以身試法。

動保處統計，新北市今年上半年已查獲3起違規案件，違法管道包含網路平台、拍賣網站及實體店面，其中以驅蟲藥品為大宗。動保處指出，無照販售的藥品可能來源不明、保存不當或已過期，使用後恐危害動物健康，籲消費者務必選擇合法通路。

本案稽查發現，藥局將動物用藥品與人用藥品混雜陳列。動保處說明，即使藥師具藥學專業，販售動物用藥品仍須完成「動物用藥法規」、「獸醫藥理學」等課程，取得管理技術人員資格並登記營業，且每2年需回訓維持資格。

動物用藥品分為「處方藥」與「非處方藥」，常見驅蟲藥如「全能狗」、「犬新寶」均屬處方藥，須由獸醫師診斷後開立處方箋。動保處提醒，擅自使用處方藥可能因劑量錯誤或誤用導致動物健康風險，飼主應遵循專業指示。

動保處長楊淑方呼籲，購買動物用藥應諮詢獸醫師，並至合法通路選購。民眾若發現違法販售情事，可撥打1999或動保處專線：02-2959-6353檢舉，共同維護動物用藥安全。