地方 地方焦點

紅磚木紋融入山景！新北瑞芳動物之家獲國際雙設計大獎

▲新北瑞芳動物之家獲國際雙設計大獎。（圖／新北市動保處提供）

▲瑞芳動物之家設計兼具功能與美學，獲國際獎項肯定。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處所屬「瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程」近日傳出捷報，一舉拿下「2025芬蘭Arch Design Award」銀獎及「2025美國MUSE Design Awards」銀獎兩項國際大獎殊榮，展現新北市在動物福利與建築設計上的國際化視野。今（13日）市政會議中，市長侯友宜親自頒發感謝狀予建築師陳威翰及台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如，肯定其專業貢獻。

▲新北瑞芳動物之家獲國際雙設計大獎。（圖／新北市動保處提供）

▲侯友宜頒贈感謝狀予本案建築師陳威翰（右2）與台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如（右3）。

瑞芳動物之家在規劃階段即邀請台灣防止虐待動物協會（TSPCA）及美國收容所設計專家Heather Lewis參與，結合國際動保標準與在地需求。建築外觀採用紅磚、木紋磚等溫暖材質，並順應山坡地形融入周邊自然景觀，構築節能綠建築。園區內更首創「犬貓入所」、「物資運送」、「民眾認養」三大動線分離設計，減少動物壓力，同時規劃獨立放風區與大片草地，讓毛孩能自由活動。啟用後預計可收容150隻犬貓，年認養量能達1,000隻，目標成為全國指標性動物收容中心。

「芬蘭Arch Design Award」評審團高度讚賞瑞芳動物之家以「家」為概念，將建築與雲霧繚繞的山林環境和諧結合，創造兼具寧靜與功能性的空間；「美國MUSE Design Awards」則肯定其突破性的美學與實用設計，透過細節降低動物焦慮，營造溫暖庇護所。動保處長楊淑方表示，獲獎是對新北市推動動物福利與永續建築的莫大鼓勵。

為鼓勵民眾認養，新北市今年推出「2025認養萬金禮」，凡認養瑞芳等新北市動物之家毛孩，即可獲得新北幣、保健品、飼料及輔具等多元支持。侯友宜強調，新北市持續翻轉傳統收容所印象，未來將以瑞芳經驗為範本，打造更多友善動物的城市空間。

▲新北瑞芳動物之家獲國際雙設計大獎。（圖／新北市動保處提供）

▲榮獲2項國際性設計大獎「2025芬蘭Arch Design Award」銀獎（右1）及「2025美國MUSE Design Awards」銀獎（左1）殊榮。

