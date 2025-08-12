新北首創「下水道AR地圖」　手機對準人孔即查管線

▲新北首創「下水道AR地圖」上線，污水管線維護精準又省力。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市總長近3,600公里的雨、污水下水道，猶如一座龐大又錯綜複雜的地下迷宮。為大幅提升日常維護與巡檢效率，新北市水利局繼導入虛擬實境（MR）系統後，現在更進化推出專為下水道設計的手機擴增實境（AR）應用軟體，讓工程人員只需透過手機或平板，就能「看透地下」，精準掌握管線位置與維修資訊。

水利局長宋德仁表示，透過手機或平板螢幕，使用者即可即時查看地下管線走向及關鍵設施位置，無須再仰賴紙本圖資或繁瑣測繪流程，能有效節省作業時間與人力成本。新系統串接新北市地理圖資資料庫，以人孔作為定位參考點，可即時顯示管徑、上下游高程等管線資訊，大幅提升現場應變與決策效率。

▲施工現場透過擴增實境（AR）軟體確認施工區域周邊污水管線佈設情形。

宋德仁指出，相較於過去需要穿戴3D頭盔的MR系統，現在只要一支手機就搞定，新系統的設備門檻更低、操作更簡便，即便是首次使用的巡檢人員也能快速上手，大大提高作業靈活性，並加快修繕與巡查進度。

水利局提到，新北市3,600公里的雨、污水管線涵蓋整座城市排水網絡，每一段都關乎市民生活安全。透過AR軟體的導入，除了提高維修精準度、減少不必要的挖掘，也能降低對市民交通與日常生活的影響，象徵新北在智慧城市治理上持續進步。未來，新北市將持續推動下水道智慧化管理，結合科技手段強化市政服務，朝向永續、安全的城市治理目標邁進。

▲擴增實境(AR)軟體可以顯示人孔及管線詳細資訊，提供使用者快速進行修繕等作業。

▲擴增實境（AR）軟體現場使用實景及軟體顯示雨水管線佈設情形。