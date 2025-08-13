新北窄廊變身世界級光廊　中港大排光雕展橫掃3國際設計大獎

▲展演以「光影中港 神幻秘境」為主題，象徵愛與美的「光之女神」為主角。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「中港大排光雕展」今年舉辦至第5年，已成為新莊地區一年一度不可錯過的重要盛事，今年新北市水利局一舉連獲2座最高榮譽白金獎「羅馬設計獎（Rome Design Awards）照明設計類」、「倫敦設計獎（London Design Awards）概念設計類」及1座金獎「美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）照明設計類」之殊榮，將中港大排的美推向國際。今（13日）市政會議由水利局將獎項獻給市府，與全體市民共享榮耀。

侯友宜表示，中港大排光雕展今年以「光影中港 神幻秘境」為主題，設置四大主題展區共布置三百萬盞燈海及愛情燈飾點亮河廊，搭配白色情人節規劃系列活動，在國際比賽中得到評審的青睞，取得2座白金獎及1座金獎的優異成績，讓中港大排美麗的河廊夜景躍上國際，不僅成功促進新莊地區觀光，亦帶動地方經濟效益。

▲「中港大排光雕展」獲「羅馬設計獎」、「倫敦設計獎」及「美國繆思設計獎」三項國際。

水利局長宋德仁表示，去年首度參賽即獲「美國繆思設計獎」金獎，今年再度蟬聯金獎以外，還接連拿下「羅馬設計獎」與「倫敦設計獎」雙白金獎的最高榮譽，成績亮眼。在經費有限的條件下，又要在僅十多米寬的蜿蜒河廊內佈設光雕設施，非常考驗設計施工團隊的能力，還能勇奪三項國際大獎，實屬不易，堪稱全國唯一。感謝工作團隊的辛苦努力付出，未來要再致力於創意及特色之推動，讓國內外遊客都能看見中港大排之美、看見新北之美。

水利局說明，新莊中港大排兼具安全與休閒，平時作為新北清溪川的中港大排，在強降雨時依操作機制，緊急開啟排洪閘門分擔雨水下水道，利用河廊蓄水發揮滯洪功能。今日於市政會議將此優異成果獻給市府，水利局也將持續努力，創造新北市民安居樂水之生活環境。

▲「2025中港大排光雕展」榮獲倫敦設計獎最高榮譽白金獎。

▲「2025中港大排光雕展」勇奪雙白金、1金3項國際殊榮。