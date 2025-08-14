　
中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政針對颱風受災戶推出關懷措施。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

「楊柳」颱風強襲，部分地區傳出災情，中華郵政公司宣布啟動多項協助措施，包括放寬加速理賠、寬延繳納保費與保單借款免息，以及房貸戶關懷方案，協助受災民眾儘快恢復生活，

中華郵政表示，對於因颱風造成不幸罹難的保戶，理賠受益人只要檢具相關證明文件，即可先行申請身故保險金；若保戶因災受傷住院，在確認住院天數後，也可先申請日額型醫療給付，相關文件可於事後補齊，盼放寬、加速理賠減輕災民經濟壓力。

在保費及保單協助方面，中華郵政表示，自災害發生後3個月內，受災保戶因存款不足導致無法轉帳扣繳保費的保戶，只要檢附受災證明，即可在原有寬限期屆滿後，再延長3個月繳費期限；同時，受災保戶在3個月內可申請新增保單借款，並享有3個月免息優惠。若保單因災毀損，中華郵政也將免費補發。

房貸戶則可在災害發生後3個月內，申請為期一年的寬限期，期間僅需繳付利息免還本金。符合公司相關規定的受災戶，還可在3個月內申請小額修繕房屋貸款，額度介於新台幣20萬元至50萬元，協助修繕受損房屋。

中華郵政提醒，民眾如需相關協助，可撥打24小時客服專線0800-700-365洽詢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【還是換你扛吧】颱風中撐傘堅強挺進...直到雨傘投降的那一刻QQ #高雄

楊柳颱風中華郵政保險房貸受災協助

