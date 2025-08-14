楊柳遠離！徐榛蔚全天跑勘災行程　拼最快速度復原家園

▲徐榛蔚與富里鄉長、富里鄉農會總幹事及玉里鎮公所相關單位會勘金針花農損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中颱楊柳颱風警造成花蓮南區便道及農產受損，颱風警報甫經解除，花蓮縣長徐榛蔚14日立即率領縣府團隊前往花蓮南區玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山、明里便道及卓溪鄉花75線等多地會勘。邀集公所及相關災防單位，針對受損設施即時掌握現況，並表示將以最快速度搶修受損的明里便道等處，早日恢復南區交通順暢。

徐榛蔚表示，此次楊柳颱風造成花蓮南區(玉里、富里及卓溪)等地災損。雖然颱風在台灣停留時間不長，但花蓮南區雨勢較大，山區農路受損，且秀姑巒溪水量造成農損、沖毀明里便道，縣府將以最快速度完成便道修復，確保南區交通順暢。

徐榛蔚另指出，針對正在進行中的花75線16K+600道路工程，受到颱風影響崩塌情況均有往上延伸，因此縣府正評估擴大災損範圍，向中央爭取經費，以期完善各項復建工程，保障鄉親生命財產、交通安全。

另外，徐榛蔚與富里鄉長江東成、富里鄉農會總幹事張素華、玉里鎮公所相關單位會勘金針花農損情形，適逢金針花產季且玉里鎮赤科山、富里六十石山當地大量種植金針花，當下立即指示研擬方案協助農友、減輕農友負擔。

徐榛蔚也表示，此次颱風對於山上花況有部分影響，但整體花況尚好，歡迎遊客上山賞花徜徉花海，大口深呼吸療癒心靈。