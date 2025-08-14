　
    • 　
>
地方焦點

楊柳遠離！徐榛蔚全天跑勘災行程　拼最快速度復原家園

▲徐榛蔚與富里鄉長、富里鄉農會總幹事及玉里鎮公所相關單位會勘金針花農損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚與富里鄉長、富里鄉農會總幹事及玉里鎮公所相關單位會勘金針花農損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中颱楊柳颱風警造成花蓮南區便道及農產受損，颱風警報甫經解除，花蓮縣長徐榛蔚14日立即率領縣府團隊前往花蓮南區玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山、明里便道及卓溪鄉花75線等多地會勘。邀集公所及相關災防單位，針對受損設施即時掌握現況，並表示將以最快速度搶修受損的明里便道等處，早日恢復南區交通順暢。

▲▼徐榛蔚與富里鄉長、富里鄉農會總幹事及玉里鎮公所相關單位會勘金針花農損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，此次楊柳颱風造成花蓮南區(玉里、富里及卓溪)等地災損。雖然颱風在台灣停留時間不長，但花蓮南區雨勢較大，山區農路受損，且秀姑巒溪水量造成農損、沖毀明里便道，縣府將以最快速度完成便道修復，確保南區交通順暢。

▲▼徐榛蔚與富里鄉長、富里鄉農會總幹事及玉里鎮公所相關單位會勘金針花農損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚另指出，針對正在進行中的花75線16K+600道路工程，受到颱風影響崩塌情況均有往上延伸，因此縣府正評估擴大災損範圍，向中央爭取經費，以期完善各項復建工程，保障鄉親生命財產、交通安全。

▲▼徐榛蔚與富里鄉長、富里鄉農會總幹事及玉里鎮公所相關單位會勘金針花農損情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，徐榛蔚與富里鄉長江東成、富里鄉農會總幹事張素華、玉里鎮公所相關單位會勘金針花農損情形，適逢金針花產季且玉里鎮赤科山、富里六十石山當地大量種植金針花，當下立即指示研擬方案協助農友、減輕農友負擔。

徐榛蔚也表示，此次颱風對於山上花況有部分影響，但整體花況尚好，歡迎遊客上山賞花徜徉花海，大口深呼吸療癒心靈。

08/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

冒名徐榛蔚要求加LINE騙投資　花蓮縣府：勿上當

冒名徐榛蔚要求加LINE騙投資　花蓮縣府：勿上當

花蓮縣政府表示，近日接獲多位民眾檢舉不肖人士於網上假冒縣長「徐榛蔚」加Line好友，警局已啟動偵辦，提醒鄉親切勿輕信上當。

「楊柳」快閃廣東不到1天街道成汪洋

「楊柳」快閃廣東不到1天街道成汪洋

楊柳颱風過境國軍出動450員協助台南防災與災後復原

楊柳颱風過境國軍出動450員協助台南防災與災後復原

楊柳颱風最後1萬戶停電　經濟部：今可全部修復

楊柳颱風最後1萬戶停電　經濟部：今可全部修復

「楊柳」來了！福建居民嚇：壓迫感太強

「楊柳」來了！福建居民嚇：壓迫感太強

楊柳遠離徐榛蔚勘災最快速度復原家園

