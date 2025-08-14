　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不會在意違章與否！　內政部災區重建3原則：生活恢復正常最重要

▲▼內政部舉辦部務會報會後記者會，由內政部次長吳堂安主持，說明丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建內政部協助進度。（圖／記者詹詠淇攝）

▲內政部舉辦部務會報會後記者會，由內政部次長吳堂安主持，說明丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建內政部協助進度。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風與連日西南氣流帶來豪大雨重創中南部，為加速推動災區各項復原重建工作，行政院上周院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，立法院也在昨日黨團協商達成共識，預計明日院會完成三讀。針對災後復原重建進度，內政部今（14）日表示，災後家園修復行動不中斷，內政部偕同民間力量，持續加快修繕復原進度。各項申請皆會秉持從優、從寬、從速3大原則積極辦理。內政部次長吳堂安也強調，這次以讓民眾生活回歸正軌為主，不會在意違章與否，那不重要，重要的是讓民眾恢復正常生活。

內政部今 (14日）部務會報安排國土管理署說明「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進度」。內政部長劉世芳表示，災害發生第一時間，即透過中央災害應變中心調度各縣市救災所需的人力、車輛、機具投入救災，另考量這次災情複合性及特殊性，行政院火速核定「丹娜絲風災家園復原慰助金」及「上工津貼補助」專案外，並成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，有效整合政府及民間資源。

內政部也另請國土管理署加速台南市佳里區及嘉義縣東石鄉修繕媒合作業，讓災民儘速恢復正常生活。此外，行政院會8月7日已通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，期盼立法院朝野黨團能夠儘早完成審查及通過，共同協助受災國人度過難關。

內政部次長吳堂安說明，為加快災屋拆除及修復進度速度，目前已指派具備建築、土木等工程專業的同仁分別進駐在台南市佳里區及嘉義縣東石鄉，並偕同民間營造業公會及施工廠商，採每日隨報隨查方式，盤點受災民眾家園修繕需求，積極展開復原工程；另有關弱勢戶災屋修繕費用，將由政府全額負擔。

吳堂安表示，截至8月12日，總累計媒合勘查95戶（佳里區92戶、東石鄉3戶）與完成佳里區4戶修繕。此外，凡在9月底前委由政府代為拆除完成者，不論弱勢戶或一般戶，費用一律由政府支應；而自行雇工於9月底完成拆除者，則補助2萬元，另政府也會協助民宅拆除後衍生的廢棄物清運事宜。還有，一般戶災屋修繕循政府媒合機制在8月底前完成簽約者，可獲得修繕尾款補助2萬元。

關於家園復原慰助金發放情形，吳堂安指出，截至8月12日，台南市已受理32520件慰助金申請、嘉義縣6471件、嘉義市受理345件，目前總計核撥件數為7578件。民眾若因房屋損壞嚴重，需在外租屋自住者，可憑「受災證明」申請中央擴大租金補貼，另依據租屋所在地不同，每月最多補助8000元，還能加碼1.2倍，以減輕受災民眾的生活壓力。

吳堂安強調，內政部於災後就即刻偕同地方政府、營造業公會等單位，整備相關人物力前進災區展開修繕工程，復原工作持續加速進行中。另無論是協助弱勢戶修繕補助、政府媒合代拆、上工津貼或簽約獎勵金，各項申請皆會秉持從優、從寬、從速3大原則積極辦理，以具體行動為災民修補每一個家的缺口，讓受災民眾早日回歸日常生活。

▲▼內政部舉辦部務會報會後記者會，由內政部次長吳堂安主持，說明丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建內政部協助進度。（圖／記者詹詠淇攝）

▲內政部次長吳堂安。（圖／記者詹詠淇攝）

針對修繕重點，國土署長吳欣修說明，包括舊屋拆除作業、立柱和屋樑增加方管結構補強、屋頂再加C型鋼及鋪設烤漆浪板以及屋頂左右包角及前原設置儲水槽截水，確保防水不漏水。

媒體也關心，家園復原慰助金部分，受領上限2萬戶，現在有4萬戶有需求，會駁回還是爭取更多經費？吳欣修說明，過程中一定要先完成災害類型裡面的災區認定，這次丹娜絲颱風到後續0728豪雨有分風災和雨災。不同類型裡，丹娜絲颱風慰助金部分以風災為主，728豪雨淹水部分則有另列淹水救助金。這次經費第一時間用特款的經費去補，這次特別條例、特別預算裡有編列經費以補足原先不足部分。若編列仍不足，還有20億預備金可支用，中間都有調整空間。

吳堂安也說，消防署會同行政院災防辦認定，只要認定有受風災、水災影響就可以申請。

▲▼內政部舉辦部務會報會後記者會，國土署長吳欣修。（圖／記者詹詠淇攝）

▲國土署長吳欣修。（圖／記者詹詠淇攝）

至於違建房屋是否也能媒合？吳欣修指出，第一，這次協助救災戶以有居住事實為主，若只是空屋、倉庫，通常會先跟屋主談，確定要修再來談，避免造成消耗作業時間，所以不會區分違建。第二，如果屬於國有地，是由國產署租賃的，原先規定不管任何修建都要請國產署同意，但這次國產署也同意用災防法39條，災害搶救期間可以略過土地法規進行相關修復，不需要再申請同意，以加速災區修復。

吳堂安強調，這次以讓民眾生活回歸正軌為主，不會在意違章與否，那不重要，重要的是讓民眾恢復正常生活。

▼內政部同仁偕同施工廠商進行民宅勘查。（圖／內政部提供）

▲▼內政部同仁偕同施工廠商進行民宅勘查。（圖／內政部提供）

▼丹娜絲風災過後，內政部及民間力量持續進行受損民宅修繕工程。（圖／內政部提供）

▲▼丹娜絲風災過後，內政部及民間力量持續進行受損民宅修繕工程。（圖／內政部提供）

▼地方政府受理丹娜絲颱風災後補助情形。（圖／內政部提供）

▲▼地方政府受理丹娜絲颱風災後補助情形。（圖／內政部提供）

08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」
大咖韓星家暴「門口拉扯妻子」　警察緊急出動
阿嬤止痛藥當飯吃！3天後「狂吐1公升鮮血」
「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不
快訊／雙普會台灣16日凌晨3時30分登場！　會後聯合記者會
被要求去找工作…41歲逆孫「持刀狂捅死阿嬤」！　村長曝背景

狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」未懲處

內政部公布全台1091處海嘯避難場所　9月還有首次海嘯救災演練

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

關稅+20%還去參加快樂晚宴　藍營女神批郭智輝失職：立刻下台

823續戰　台中綠營祭3招助罷團：分進合擊丶並肩同行

談預算遭卓榮泰回「別來創造聲量」　盧秀燕：地方首長必須發聲

不會在意違章與否！　內政部災區重建3原則：生活恢復正常最重要

中國籍律師來台當訴訟代理人　陸委會坦承「罕見」

蘇巧慧：順應民意合法合憲發現金　藍白別再擋強化電力韌性預算

游顥血尿掛急診竟遭嘲諷　國民黨譴責：民進黨與冷血罷團同行？

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓籲政院與地方先討論調整原則

蘇澳鎮長李明哲強風中助騎士！超帥身影曝　鮪魚肚成焦點

「在陰陽交界處拍鬼片」雷嘉汭遇靈異！　全身發毛急噴符水壓驚

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

綜藝大咖客串八點檔…還有啦啦隊女神　「對戲王瞳」爆笑過程曝光

大陸屈公病「上海列有一定風險地區」　我疾管署：暫不調高警示

管麟認了同居宋偉恩　「相處像老夫老妻」

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

性侵妻女近400次！　紐西蘭變態酪農「硬上母牛」逼家人看

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

墾丁森林遊樂園區15日開放　雙流休園整理

墾丁森林遊樂園區15日開放　雙流休園整理

受楊柳颱風影響，林業及自然保育署屏東分署宣布，林後四林平地森林園區已於8月14日恢復開園，墾丁國家森林遊樂區將於15日正常開放，但雙流國家森林遊樂區因土砂滑落，需休園整備一天。

中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

中華郵政放寬受災保戶理賠　保險費、房貸祭寬延措施

全台1091處海嘯避難場所曝　內政部：提升避災能力

全台1091處海嘯避難場所曝　內政部：提升避災能力

嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

「楊柳」快閃廣東不到1天街道成汪洋

「楊柳」快閃廣東不到1天街道成汪洋

丹娜絲颱風豪雨內政部災後重建

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

