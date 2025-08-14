　
政治

普發1萬要7個月　她翻過去經驗諷：卓榮泰號稱「行動創新AI內閣」

▲▼卓榮泰 林國成 立法院院會 風災重建專案報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院今（14日）針對《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》提出修正案，將原定普發1萬要在10月31日前發放完畢改為「特別預算公布後1個月內啟動發放，並於7個月內完成」。國民黨立委李彥秀翻開過去普發現金政府所需要的時程，2個月就可以完成，但號稱要打造「行動創新AI內閣」的卓榮泰竟然要7個月，實在讓人費解。

此外，這次行政院的追加預算項目中包含，「中央選舉委員會辦理第11屆立法委員罷免案及全國性公民投票所需經費15億4,324萬2,000元」、「直轄市及縣市政府一般性補助款636億元」等，李彥秀直批，行政院又笨又壞。

李彥秀認為，今年初立法院審查總預算，就是希望行政院能夠樽節開支，將人民的血汗錢用在刀口上，結果半年多過去了，行政院用追加預算全數補回來，不是完全不思檢討，就是累積未來朝野「相罵本」。

李彥秀提到，立法院早在今年二月就呼籲行政院，如果預算真的有窒礙難行的地方，可以透過追加預算處理，結果到了八月，行政院的處理方式卻是「複製貼上」，而且還是用在「不應該在刪減範圍的地方補助款」，只能證明，行政院不僅懶惰而且無腦，僅剩下四個月，行政院編列如此龐大的追加預算，究竟能否執行，更是一大問題。

對於政院表示，普發現金需要7個月的時間，李彥秀表示，112年普發現金6000元，2月底特別條例三讀通過，4月初首批登記者就入帳，此次普發現金居然要準備「七個月」，卓榮泰上任時號稱要打造「行動創新AI內閣」，結果一樣是發現金，兩年前已經有完整的經驗配套，這次時間卻要多出三倍，實在讓人費解。

08/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」
大咖韓星家暴「門口拉扯妻子」　警察緊急出動
阿嬤止痛藥當飯吃！3天後「狂吐1公升鮮血」
「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不
快訊／雙普會台灣16日凌晨3時30分登場！　會後聯合記者會
被要求去找工作…41歲逆孫「持刀狂捅死阿嬤」！　村長曝背景

立法院日前三讀通過因應關稅特別條例，納入普發現金1萬元，明定10月31日前發放完畢，但行政院會今（14日）將提出修正案，改為「特別預算公布後1個月內啟動發放，並於7個月內完成」，且將預算規模從5450億增至5900億，增加的450億元會用在包括強化電力系統等項目。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，行政院長卓榮泰對於要普發現金一萬元給每個人，是多麼心不甘情不願。

普發1萬卓榮泰行動創新AI內閣李彥秀

