普發1萬要7個月　她翻過去經驗諷：卓榮泰號稱「行動創新AI內閣」

記者崔至雲／台北報導

行政院今（14日）針對《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》提出修正案，將原定普發1萬要在10月31日前發放完畢改為「特別預算公布後1個月內啟動發放，並於7個月內完成」。國民黨立委李彥秀翻開過去普發現金政府所需要的時程，2個月就可以完成，但號稱要打造「行動創新AI內閣」的卓榮泰竟然要7個月，實在讓人費解。

此外，這次行政院的追加預算項目中包含，「中央選舉委員會辦理第11屆立法委員罷免案及全國性公民投票所需經費15億4,324萬2,000元」、「直轄市及縣市政府一般性補助款636億元」等，李彥秀直批，行政院又笨又壞。

李彥秀認為，今年初立法院審查總預算，就是希望行政院能夠樽節開支，將人民的血汗錢用在刀口上，結果半年多過去了，行政院用追加預算全數補回來，不是完全不思檢討，就是累積未來朝野「相罵本」。

李彥秀提到，立法院早在今年二月就呼籲行政院，如果預算真的有窒礙難行的地方，可以透過追加預算處理，結果到了八月，行政院的處理方式卻是「複製貼上」，而且還是用在「不應該在刪減範圍的地方補助款」，只能證明，行政院不僅懶惰而且無腦，僅剩下四個月，行政院編列如此龐大的追加預算，究竟能否執行，更是一大問題。

對於政院表示，普發現金需要7個月的時間，李彥秀表示，112年普發現金6000元，2月底特別條例三讀通過，4月初首批登記者就入帳，此次普發現金居然要準備「七個月」，卓榮泰上任時號稱要打造「行動創新AI內閣」，結果一樣是發現金，兩年前已經有完整的經驗配套，這次時間卻要多出三倍，實在讓人費解。