談預算遭卓榮泰回「別來創造聲量」　盧秀燕：地方首長必須發聲

▲台中市長盧秀燕今天出席行政院會，強調自己身為地方首長，要為地方預算據理力爭。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕14日北上參加行政院會，會中向行政院長卓榮泰提到中央總預算創新高、財劃法、計畫型補助款等議題，但遭卓榮泰提醒僅就追加預算回應，「是共同解決問題，不是創造聲量的」。被認為2人在行政院會會議上吵架，對此，卓榮泰笑回，「沒有這個事情」；盧秀燕表示，自己身為地方首長當然要為地方預算據理力爭。

今天下午卓榮泰南下台中出席產業座談，盧秀燕也出席。會前面對媒體詢問，卓榮泰否認2人在會議上交鋒，強調會中是在討論關於追加預算的討論案，其中盧秀燕市長說明地方財政受到的困難，希望地方得到協助，這些與行政院會提出追加預算案的內容、精神是一致的，因此是就事在討論事情，且最後也跟盧市長相約下午在台中見面，所以沒有這個(吵架)事情。卓榮泰強調，行政院會就是一個公開討論各種意見的地方，也歡迎所有地方列席的首長來表示意見。

會後，盧秀燕受訪也提到，卓榮泰院長剛才已經講得很清楚，因為身為地方的首長，當然必須要替地方的預算據理力爭，也替人民、產業發聲。因為大家都是希望預算能夠有效的運用。

台中市政府表示，盧秀燕今天在行政院會上指出，今年及明年中央總預算皆創歷史新高，但行政院的施政滿意度卻創下歷來同期新低，認為原因之一在於各縣市政府近半年來接連收到中央部會通知，原先前一年已嚴謹核定的補助款項，卻在執行年度中途被臨時減碼甚至取消。

盧秀燕在院會上強調，公務體系長期有嚴謹的財政慣例與紀律，從基層科員起草公文、逐層審核到行政院核定，往往歷經一年以上準備，地方政府也依此編列預算、完成議會審查，甚至發包施工。中央若臨時反悔，不僅影響工程進度，還使地方被迫額外籌措經費，造成行政體系高度不滿。