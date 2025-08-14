被指行政院會交鋒！卓榮泰踉蹌盧秀燕伸手急扶　還原會議現場

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今（14）日親自北上出席行政院會，外傳，盧秀燕向行政院長卓榮泰反映中央總預算今年創新高，但財劃法和計畫型補助款對台中不友善等議題，結果被卓榮泰當場回「來這裡，不是創造聲量的」。今天下午卓、盧2人又在台中碰面，一同與機械業者座談，卓才下車走到門口踉蹌一下，盧秀燕見狀伸手扶一把。面對媒體詢問，卓笑著解釋，「沒有這件事情，都就事論事」盧秀燕則未發言。

▲外傳行政院長卓榮泰與台中市長盧秀燕2人在行政院會上有不快，對此，卓榮泰下午到台中時特地澄清，沒有外傳吵架的事情。（圖／行政院提供）



卓榮泰表示，「從去年520到現在上任15個月，到台中的19次，但是每一次都經由台中市政府，包括盧市長以及在地的委員、議員給我們很多的協助，也看到很多市政府服務市民高效率的工作」。

卓榮泰也提到，在7月15日城鎮韌性演習當中，盧市府團隊跟1萬2000名志工們表現令人肯定，也有向總統回報。

卓榮泰強調，「上午在行政院院會，是在討論關於追加預算的討論案，其中盧市長針對地方在目前財政上，因為種種原因所受到的困難，也提出了她的說明。盧市長希望地方得到協助的這些事項，也跟我們今天提出追加預算案的內容、精神是一致的，所以是就事在討論事情，而且最後也跟盧市長相約，今天下午在台中見面，所以沒有這個(吵架)事情，因為行政院會就是一個公開討論各種意見的地方，也歡迎所有地方列席的首長來表示意見。」