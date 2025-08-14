「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院7月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，納入普發現金1萬元，明定10月31日前發放完畢，但行政院會今（14日）針對此特別條例提出修正草案，改為「特別預算公布後1個月內啟動發放，並於7個月內完成」，且將預算規模從5450億增至5900億，增加的450億元會用在包括強化電力系統等項目。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，行政院長卓榮泰對於要普發現金一萬元給每個人，是多麼心不甘情不願。

張啓楷說，今天行政院竟然毀憲亂政，視財政紀律跟憲法如無物，針對立法院三讀並由總統府公告的通過攸關普發現金、因應高關稅的特別條例，竟然這時候馬上提出一個修正案，而且造成了兩大非常嚴重的延誤。

張啓楷表示，第一、依照立法院的這個版本，是要在今年10月31號之前，每人一萬塊要花到大家手上去，結果行政院今天提出來的修正版本，竟然是提一個「再修正案」，要特別預算公告後的一個月開始發放，且發放要整整七個月才完成整個發放程序，照這樣算下來，搞不好到明年的10月31日都沒完成，這是多嚴重的一個延誤。

第二，張啓楷說，當初訂這個特別條例，是因為因應美國高關稅這個衝擊，所以編了930億要照顧企業勞工跟農業，既然立法院已經通過，「你就趕快去做啊，趕快去編特別預算啊」，結果行政院今天又提了這個修正案，要拖延到什麼時候？這樣不就是對不起全國民眾嗎？且新的修正案裡竟然還大灌水，把立法院已經砍掉的對台電撥付1000億，又借屍還魂編了200億進來，這樣對立法院是一個尊重嗎？而且在昨天經過三黨黨團協商的風災後重建跟復原特別條例，裡面也有電力的部分，兩邊同時都重疊嗎，這會不會嚴重的影響財政紀律？

所以張啓楷明確要求，不用再送這個修正案過來了，就照原來立法院通過的三讀版本，趕快在今年10月31日把一萬塊普發給大家；第二個也是非常重要，趕快把照顧企業勞工跟農業的錢，趕快發下去，幫大家趕快度過這個高關稅的衝擊。