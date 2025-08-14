遭控吸金近億元　台南市前副市長顏純左之子被起訴

▲前台南市副市長顏純左么兒顏姓男子，被控涉嫌以「政二代」身分對外吸金近億元，檢察官偵查終結以詐欺取財罪嫌將他提起公訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前台南市副市長顏純左么兒顏姓男子，被控涉嫌以「政二代」身分對外吸金逾億元，台南地檢署核發拘票，指揮台南市警刑警大隊專案小組將他在台南市安平區街頭將他拘提到案聲押獲准，檢察官查出他涉及詐欺及銀行法等罪，詐騙金額近億元，全案偵結將他提起公訴。

據了解，顏男以投資標案、代操資金等名義對外招攬資金，自稱有辦法運用人脈取得高報酬回饋吸引多被害人投資吸金，受害者組成自救會向台南市警刑警大隊報案提告詐騙。刑大成立專案小組，請台南地檢署檢察官指揮偵辦。檢察官並依法通報將顏嫌境管。顏嫌於6月11日曾現身機場，疑似試圖出境，但因列入境管名單而遭移民署人員攔下，之後即行蹤不明。

台南市警刑警大隊指出，轄內陸續接獲5人報案，受害總金額逾億，警方自5月起彙整各分局資料，主動報請台南地檢署指揮偵辦，檢察官認案情重大，依法核發拘票，6月17日終在安平區某路段查緝顏嫌到案，當時他獨自一人，經警方偵訊後依作欺、銀行法等罪嫌送辦。台南地檢署18日晚上7時多以顏姓被告涉犯刑法詐欺及銀行法等罪嫌，經檢察官訊問後，認其有逃亡、串供、滅證之虞，即向台南地院聲請羈押禁見獲准，檢察官日前偵查結，將他提起公訴，並請法院續押。

檢察官查出，顏男所為均係犯詐欺取財罪嫌，5名被害人共詐騙所得9198萬餘元屬其未扣案之犯罪所得，依法請法院宣告沒收之。另顏男尚詐欺梁姓被害人金額高達上億元，且違反銀行法罪嫌，顏男否認部分犯情，並稱僅收到6、7千萬元，惟被害人所提臨櫃及面交等交關證據部分僅5千餘萬元，其餘金額尚無提出證明，依法認定受損金額為5千多萬元，而顏男所為與銀行法它罪構成要件不符，全案依詐欺取財罪嫌提起公訴。