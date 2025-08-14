　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭控吸金近億元　台南市前副市長顏純左之子被起訴

▲前台南市副市長顏純左么兒顏姓男子，被控涉嫌以「政二代」身分對外吸金近億元，檢察官偵查終結以詐欺取財罪嫌將他提起公訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲前台南市副市長顏純左么兒顏姓男子，被控涉嫌以「政二代」身分對外吸金近億元，檢察官偵查終結以詐欺取財罪嫌將他提起公訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前台南市副市長顏純左么兒顏姓男子，被控涉嫌以「政二代」身分對外吸金逾億元，台南地檢署核發拘票，指揮台南市警刑警大隊專案小組將他在台南市安平區街頭將他拘提到案聲押獲准，檢察官查出他涉及詐欺及銀行法等罪，詐騙金額近億元，全案偵結將他提起公訴。

據了解，顏男以投資標案、代操資金等名義對外招攬資金，自稱有辦法運用人脈取得高報酬回饋吸引多被害人投資吸金，受害者組成自救會向台南市警刑警大隊報案提告詐騙。刑大成立專案小組，請台南地檢署檢察官指揮偵辦。檢察官並依法通報將顏嫌境管。顏嫌於6月11日曾現身機場，疑似試圖出境，但因列入境管名單而遭移民署人員攔下，之後即行蹤不明。

台南市警刑警大隊指出，轄內陸續接獲5人報案，受害總金額逾億，警方自5月起彙整各分局資料，主動報請台南地檢署指揮偵辦，檢察官認案情重大，依法核發拘票，6月17日終在安平區某路段查緝顏嫌到案，當時他獨自一人，經警方偵訊後依作欺、銀行法等罪嫌送辦。台南地檢署18日晚上7時多以顏姓被告涉犯刑法詐欺及銀行法等罪嫌，經檢察官訊問後，認其有逃亡、串供、滅證之虞，即向台南地院聲請羈押禁見獲准，檢察官日前偵查結，將他提起公訴，並請法院續押。

▲前台南市副市長顏純左么兒顏姓男子，被控涉嫌以「政二代」身分對外吸金近億元，檢察官偵查終結以詐欺取財罪嫌將他提起公訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢察官查出，顏男所為均係犯詐欺取財罪嫌，5名被害人共詐騙所得9198萬餘元屬其未扣案之犯罪所得，依法請法院宣告沒收之。另顏男尚詐欺梁姓被害人金額高達上億元，且違反銀行法罪嫌，顏男否認部分犯情，並稱僅收到6、7千萬元，惟被害人所提臨櫃及面交等交關證據部分僅5千餘萬元，其餘金額尚無提出證明，依法認定受損金額為5千多萬元，而顏男所為與銀行法它罪構成要件不符，全案依詐欺取財罪嫌提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／逢甲商圈KTV住商大樓傳墜樓　男子四肢變形命危搶救中

回診結束返家...嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

律師聲請柯文哲戒護到台大健檢　諷確認身體「承受得起續押」

冒名徐榛蔚要求加LINE邀約投資　花蓮縣府：假帳號勿上當

烏日機械手臂工廠起火！堆高機燒毀　疑點蚊香引燃

快訊／五股奪命車禍！砂石車「切車道碰撞機車」　騎士當場慘死

槍殺2人判死定讞求再審　沈岐武稱凌晨2點半起床念佛1萬次迴向

不爽被要求去找工作…雲林41歲逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

趁妻子做家事、兒子在客廳　狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

兒剛出生！義消曹雙全至今昏迷　李傳洪再伸援手月供4萬到小孩大畢

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

快訊／逢甲商圈KTV住商大樓傳墜樓　男子四肢變形命危搶救中

回診結束返家...嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

律師聲請柯文哲戒護到台大健檢　諷確認身體「承受得起續押」

冒名徐榛蔚要求加LINE邀約投資　花蓮縣府：假帳號勿上當

烏日機械手臂工廠起火！堆高機燒毀　疑點蚊香引燃

快訊／五股奪命車禍！砂石車「切車道碰撞機車」　騎士當場慘死

槍殺2人判死定讞求再審　沈岐武稱凌晨2點半起床念佛1萬次迴向

不爽被要求去找工作…雲林41歲逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

趁妻子做家事、兒子在客廳　狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

兒剛出生！義消曹雙全至今昏迷　李傳洪再伸援手月供4萬到小孩大畢

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

社會熱門新聞

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

高雄岡山驚傳槍響　男頭部中彈送醫不治

快訊／五股奪命車禍！砂石車「切車道撞機車」　騎士當場慘死

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

柯文哲憶亡父自責幫不上忙　陳佩琪哭趴旁聽席

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

高雄歌唱比賽憾事！老翁唱一半突倒地不治

更多熱門

相關新聞

吸金1億判刑定讞　百世女老闆被通緝到案

吸金1億判刑定讞　百世女老闆被通緝到案

百世國際公司負責人游馥渝，與兒子、姪子聯手，從2022年到2020年間，以保本年息最高12%的報酬率，吸引投資人購買境外投資型保單，吸金上億元，游女遭法院判刑7年6個月確定後拒不到案，警察到住處找人，發現她提前一步逃走，經台北地檢署發布通緝，游女13日晚間遭緝獲隨即發監執行。

女友邀賺結婚基金　台北男淪人頭戶

女友邀賺結婚基金　台北男淪人頭戶

車手願繳3千元求減刑　法官秒打臉

車手願繳3千元求減刑　法官秒打臉

修車行老闆誤信假投資遭詐200萬　15人被逮

修車行老闆誤信假投資遭詐200萬　15人被逮

「神說」陳建安吸金45億　現金塞爆鐵櫃

「神說」陳建安吸金45億　現金塞爆鐵櫃

關鍵字：

政二代詐騙吸金起訴

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面