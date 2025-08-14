吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

▲百世國際負責人游馥渝吸金上億元遭判決確定，被通緝到案發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

百世國際公司負責人游馥渝，與兒子、姪子聯手，從2022年到2020年間，以保本年息最高12%的報酬率，吸引投資人購買境外投資型保單，吸金上億元，游女遭法院判刑7年6個月確定後拒不到案，警察到住處找人，發現她提前一步逃走，經台北地檢署發布通緝，游女13日晚間遭緝獲隨即發監執行。

確定判決指出，游馥渝(原名游淑貞、游馥瑜)是百世國際股份有限公司實際負責人，對外自稱是香港富誠公司執行董事，經常出示名片，向投資人推薦由香港JH公司發行的Prime Trust境外投資型保單，每年保證配息6％至12％不等之高額報酬，期滿後保證可拿回全部本金，陸續向11人收取1億892萬元的投資款後，直接關閉百世公司。

後來因為有投資人找不到游馥渝追討投資款，自行上網調查，才發現JH公司沒有發行游馥渝聲稱的金融產品，且JH公司已經被香港地區證期會公告為無牌公司，投資人才驚覺受騙提告。

游馥渝始終否認是百世負責人，但法院不予採信，依《銀行法》非法經營銀行業務等罪，判刑7年6月，經上訴最高法院遭駁回確定後，北檢依法通知游女到案執行，但傳喚不到，警方持拘票前往住處找也找不到人，檢察官立即發布通緝，游馥渝在逃亡2個月後落網。至於游馥渝兒子李駿賢被判刑3年8月已入監，姪子游欣璋獲判緩刑4年免坐牢。