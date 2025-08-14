又是投資詐騙！修車行老闆痛失200萬　車手頭等15人被逮

▲北市刑大接獲6被害人被騙走7百萬，掌握15名車手陸續逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵三隊在日前接獲線報，有詐騙集團利用投資名義吸引被害人關注，再利用假冒的APP營造獲利的假象，等被害人加碼投資後避不見面，警方發現有6人在半年內被騙走7百萬元，其中一名修車行老闆被騙2百萬，警方日前陸續逮捕車手頭等15人到案說明。

警方調查，24歲的汪姓男子專門替詐騙集團找來車手，並負責出面監督「車手面交」，警方統計，光半年間6名被害人就被騙走7百萬，其中1名52歲的修車行老闆痛失2百萬最慘。

警方得知後立刻展開追查，發現該詐騙集團利用投資股票為名義，找成員假冒投資顧問、理財專員，利用通訊軟體吸引被害人加入假的APP，並在應用程式裡顯示獲利頗豐的假象。

警方指出，有被害人投入金額之後，將錢以面交的方式交給車手，並由車手轉交給幣商「洗錢」，警方掌握汪姓車手頭涉有重嫌，另發現每次面交，汪都會在旁邊「監督」。

警方事後逮捕汪在內等15名車手，汪等人坦承，車手每次面交可以獲取5百元的佣金，汪則在旁監督，可以獲取5千元的佣金，再將錢交給不知名的幣商。

警方也在汪等人身上陸續查扣現金、手機、銀行存摺、假冒工作證及付款收據等相關犯罪工具，全案依詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送台北地方檢察署偵辦。