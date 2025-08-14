車手要關1年半「願繳3千元」求減刑　法官打臉：根本沒繳

記者黃翊婷／綜合報導

彭姓男子前年12月間加入詐團擔任車手，並獲得3000元報酬，後來事情曝光被捕，他一審被判處有期徒刑1年6個月，但他提出上訴，聲稱願意繳回犯罪所得3000元，希望獲得減刑的機會。台中高分院法官表示，彭男說要繳回犯罪所得，但直到本院宣判時都沒有履行，最終不採信他的說詞，裁定駁回。

▲彭男聲稱願意繳回犯罪所得3000元，卻遲遲沒有履行。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，彭男2023年12月間加入詐團擔任車手，並依照上級指示前往指定地點取款，共計得手10萬元，事成之後獲得3000元報酬；後來受害者發現異狀並報警，他被捕落網，一審被判處有期徒刑1年6個月。

彭男提出上訴並辯稱，一審量刑沒有考慮到他的犯罪動機、生活狀況，有違比例及罪刑相當原則，此外，他願意繳回3000元犯罪所得，希望能獲得減刑的機會。

然而，二審台中高分院法官認為，彭男四肢健全，本可透過正當管道賺取金錢，卻貪圖報酬，加入詐團當車手，助長詐欺犯罪猖獗，犯罪情節及所生危害非輕，況且他是否悔改、有無與受害者達成和解、個人健康及經濟狀況等等，都只是量刑審酌的事由，並非判斷依據。

法官指出，綜觀整起案件，彭男的狀況並沒有值得同情的地方，也不符合減刑要件，一審判決沒有違背公平、比例原則，而且彭男聲稱要繳回犯罪所得，但直到本院宣判時，他都沒有自動繳交這筆錢，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。