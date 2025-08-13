　
社會 社會焦點 保障人權

「神說」陳建安非法吸金45億！現金塞爆鐵櫃　全台3千人受害

▲神說公司吸金。（圖／中檢提供）

▲台中地檢署偵辦神說公司吸金案，近日偵結起訴主嫌陳建安等8人。（圖／中檢提供）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦神說公司非法吸金詐欺案，近日偵結起訴化名「陳光」主嫌陳建安等8人，檢方聲請沒收不法所得45億元。該案神說公司以投資名義，誆騙年化報酬率從32.14%至188.39%，吸引至少3千位民眾投入現金，集團成員爽開豪車、擁7間房地產，櫃內也塞爆現金，這下落網全都被查扣，贓款將返還填補被害人損失。

▲主嫌陳建安早在多年前也因類似案件遭判刑。（圖／讀者提供）

「陳建安」名字不陌生，早在2008年就曾傳出，陳建安兄弟檔就以民間互助會方式，成立「大東資產管理顧問股份有限公司」，吸引民眾加入標會，會員人數曾高達2萬多人，陳建安當時一、二審遭判8年，但陳近年捲土重來，又開設「神說公司」，再以中華資金交易所（CCE）包裝，會員四處開設分所。

▲神說公司吸金。（圖／中檢提供）

▲檢察官黃鈺雯今日接受金管會頒獎。（圖／中檢提供）

中檢表示，神說國際網路股份有限公司疑似非法吸金及詐欺案件，由台高檢署交辦，經中檢檢察長張介欽指派黃鈺雯檢察官深入追查，發現該集團自2021年起，全台各地辦理公開投資說明會，宣稱投資以56萬元、61萬元或76萬元為單位，8 年後保證補足200萬，投資款項不足額由公司代墊等話術，並以後金補前金之手法，換算年化報酬率為32.14％至188.39％不等之顯不相當利息，吸引廣大民眾投入資金，吸金金額達 45 億餘元。

▲▼ 。（圖／調查局提供）

▲▼神說公司被查扣多部名車、名錶。（圖／調查局提供）

▲▼ 。（圖／調查局提供）

專案小組歷經多年蒐證，自114年4月、6月、8月陸續發動三波搜索行動，查獲主嫌陳建安、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等犯嫌60餘人到案，訊後向法院聲押陳建安等4人獲准，其餘50餘人，以10萬元至300萬元不等金額交保候傳。

▲神說公司吸金。（圖／中檢提供）

▲▼神說公司成員吸金45億，開豪車、住豪房，櫃內甚至塞滿現金。（圖／中檢提供、調查局提供）

▲▼ 。（圖／調查局提供）

檢方說，為保障被害人權益、降低被害人財損，落實台高檢署加強追贓返還、填補被害人損害之政策，本案偵查中已查扣房地產7筆、豪車5部、涉案帳戶資金及債權等，金額總計超過30億元。

本案第一波搜索、聲押之後，檢方即時發佈新聞稿提供QR CODE，目前估計被害人數約有3000人，實際報案人數超過1000人。中檢呼籲，國人投資理財應經由正當、合法管道進行，對於各種名目強調保證獲利、顯不相當高額報酬之投資方案，更需謹慎選擇、多方查證，切勿輕信誇大不實之話術。本署將持續貫徹打擊不法金流之決心，嚴辦非法吸金及詐欺。

神說公司吸金陳建安

