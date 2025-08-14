　
社會 社會焦點 保障人權

女友邀賺結婚基金　台北男淪人頭戶挨告心碎：我也被騙53萬

記者黃翊婷／台北報導

男子小豪（化名）被指控將3個金融帳戶交給詐騙集團使用，導致9名受害者被騙錢，共計損失287萬元。不過，小豪挨告之後堅稱，他是遭到感情詐騙才會交出帳戶資料，當時「女友」說要投資賺取結婚基金，他一共匯了53萬元，最後卻落得一場空。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲小豪遭假女友詐騙，帳戶還被利用成為詐團人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪被指控在2023年9月間將自己的郵局帳戶、2個銀行帳戶的存摺、提款卡及密碼，提供給真實身分不詳的詐騙集團成員使用；該詐團利用假投資、報明牌等話術，陸續騙了9名受害者，共計得手287萬餘元。

後來有受害者發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上小豪。小豪則堅決否認涉詐，他辯稱，當時他在網路上結識女網友「菲菲」，進而發展成情侶關係，對方說希望能一起投資賺取結婚基金，還介紹他去找股票老師，當時他很信任「菲菲」，才會依照指示交出帳戶資料，他自己也被騙了53萬元。

台北地院法官表示，經查證小豪的對話紀錄內容、匯款單據之後，足以認定他的確遭到「菲菲」感情詐騙及投資詐騙，而且從現有證據看來，都無法認定他主觀上有任何故意將帳戶控制權交給他人使用的意思，應當欠缺主觀故意，不構成洗錢防制法第22條第1項、第3項第2款的要件，最終裁定他無罪，全案仍可上訴。

08/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

