　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趁妻子做家事、兒子在客廳　狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

▲桃園市一名狼父於2022年間兩度趁妻子做家事或外出之際，趁機對未成年女兒硬上性侵得逞。（示意圖／達志影像）

▲桃園市一名狼父於2022年間兩度趁妻子做家事或外出之際，趁機對未成年女兒硬上性侵得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名狼父於2022年間，趁妻子忙於做家事或外出之際，罔顧未成年女兒拒絕、抵抗，仍強制對其性侵得逞，後因妻子與他離婚，隱忍多年的女兒才勇敢說出上情；桃園地院審理時，被告坦承有與女兒發生性行為，但否認對女兒強制性交犯行，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑4年4月，應執行有期徒刑5年6月，本案仍可上訴。

檢警調查，被告明知女兒為12歲以上未滿18歲之少女，竟分別於2022年3月間某日、2022年7月間某日，分別在桃園市之住處女兒房間與被告房間等地，利用妻子做家事、洗澡或外出之機會，不顧女兒抵抗與拒絕之意，違反其意願對女兒強制性交為2次得逞；後來因妻子至警局聲請保護令，欲離婚找律師洽談，女兒才向員警、母親揭露遭父親性侵事實，警方據報後函送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依家庭暴力罪之妨害性自主等案件提起公訴。

桃園地院審理時，告訴人在偵訊時指稱，跟被告是父女關係，從國二開始被告就長期對其性侵，最後一次是2022年10月間，案發時都在晚上發生居多，發生地點在住處內她的房間、廁所及父母房間。第一次是半夜，當時獨自睡在房間，被告突然進來，掀開其被子，脫去其衣服、褲子，當時有抗拒並推開被告並說不要，但遭被告抓住手，被告分別以指侵與性侵方式得逞；被告強制性行為時間點多半是母親去洗澡、洗衣服、曬衣服或是外出時發生，案發時住處還有2個弟弟在客廳等語；第一次發生後，後續被告仍有對其強制性侵，她都有反抗，但都遭被告抓回，以前未曾跟他人說過此事，後來因被告與媽媽要離婚，媽媽有請律師幫忙，所以認為可說出來。

法官審理時，被告固坦承有與告訴人在住處發生性行為，惟否認有何成年人故意對少年犯強制性交犯行，辯稱：未違反告訴人之意願，是與告訴人合意發生性行為等語；辯護人則辯護，本案處所2樓空間狹小，被告若自行或同告訴人進入房間，必然會為身處於客廳家人所見，但證人未見此情，是告訴人之證詞當與事實不符等語。法官則認為，辯護人實屬臆測，亦難憑採，不採信其辯詞。

法官審酌，被告身為告訴人之生父，應肩負照護告訴人女兒之責，呵護其順利成長，竟為逞一己私慾，無視其與告訴人之父女關係，利用家中無人發現之空檔，對女兒為強制性交犯行，已嚴重侵害告訴人之身體及性自主決定權，更破壞告訴人身心健全發展，造成難以抹滅之身心創傷。

法官考量被告犯後雖已與告訴人、母親達成調解，惟被告始終否認犯行，難認被告真誠悔悟，衡量被告除本案外尚無因任何犯罪遭起訴之前科紀錄，審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑4年4月，應執行有期徒刑5年6月，本案仍可上訴。

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 【更多新聞】

法國男模當「人肉快遞」行李箱運4500萬大麻被逮　超慘下場曝

張善政率團隊爭取核定桃園市立醫院　親赴衛福部醫審會簡報

全台首創「棒球場寵物樂園」桃園登場　3大亮點區域搶先開箱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／逢甲商圈KTV住商大樓傳墜樓　男子四肢變形命危搶救中

回診結束返家...嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

律師聲請柯文哲戒護到台大健檢　諷確認身體「承受得起續押」

冒名徐榛蔚要求加LINE邀約投資　花蓮縣府：假帳號勿上當

烏日機械手臂工廠起火！堆高機燒毀　疑點蚊香引燃

快訊／五股奪命車禍！砂石車「切車道碰撞機車」　騎士當場慘死

槍殺2人判死定讞求再審　沈岐武稱凌晨2點半起床念佛1萬次迴向

不爽被要求去找工作…雲林41歲逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

趁妻子做家事、兒子在客廳　狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

兒剛出生！義消曹雙全至今昏迷　李傳洪再伸援手月供4萬到小孩大畢

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

快訊／逢甲商圈KTV住商大樓傳墜樓　男子四肢變形命危搶救中

回診結束返家...嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

律師聲請柯文哲戒護到台大健檢　諷確認身體「承受得起續押」

冒名徐榛蔚要求加LINE邀約投資　花蓮縣府：假帳號勿上當

烏日機械手臂工廠起火！堆高機燒毀　疑點蚊香引燃

快訊／五股奪命車禍！砂石車「切車道碰撞機車」　騎士當場慘死

槍殺2人判死定讞求再審　沈岐武稱凌晨2點半起床念佛1萬次迴向

不爽被要求去找工作…雲林41歲逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

趁妻子做家事、兒子在客廳　狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

兒剛出生！義消曹雙全至今昏迷　李傳洪再伸援手月供4萬到小孩大畢

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

社會熱門新聞

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

高雄岡山驚傳槍響　男頭部中彈送醫不治

快訊／五股奪命車禍！砂石車「切車道撞機車」　騎士當場慘死

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

柯文哲憶亡父自責幫不上忙　陳佩琪哭趴旁聽席

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

高雄歌唱比賽憾事！老翁唱一半突倒地不治

更多熱門

相關新聞

桃園男持刀刺4男救子　法院今判刑

桃園男持刀刺4男救子　法院今判刑

桃園市羅姓男子於2022年10月間接到兒子求救電話，指在中壢區環西路上檳榔攤遭人包圍，希望爸爸快來救他！羅聽聞後立即驅車到場與現場4男起口角，隨即以預藏小刀朝4人腹部猛刺成重傷，救出兒子後立刻開車閃人。中壢警方據報到場將4人送醫急救才倖免於死；桃園地院審理年餘後今（13）日宣判，被告羅姓男子依重傷未遂罪，共4罪，各處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，全案仍可上訴。

30年友牽手人夫辯玩鬧　正宮告討百萬

30年友牽手人夫辯玩鬧　正宮告討百萬

妻抓包夫帶小三開房3次　代價賠20萬

妻抓包夫帶小三開房3次　代價賠20萬

桃園男凌晨持刀強盜早餐店　法院判7年２月

桃園男凌晨持刀強盜早餐店　法院判7年２月

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

關鍵字：

狼父兩度性侵未成年女兒桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面