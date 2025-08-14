趁妻子做家事、兒子在客廳　狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

▲桃園市一名狼父於2022年間兩度趁妻子做家事或外出之際，趁機對未成年女兒硬上性侵得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名狼父於2022年間，趁妻子忙於做家事或外出之際，罔顧未成年女兒拒絕、抵抗，仍強制對其性侵得逞，後因妻子與他離婚，隱忍多年的女兒才勇敢說出上情；桃園地院審理時，被告坦承有與女兒發生性行為，但否認對女兒強制性交犯行，法官審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑4年4月，應執行有期徒刑5年6月，本案仍可上訴。

檢警調查，被告明知女兒為12歲以上未滿18歲之少女，竟分別於2022年3月間某日、2022年7月間某日，分別在桃園市之住處女兒房間與被告房間等地，利用妻子做家事、洗澡或外出之機會，不顧女兒抵抗與拒絕之意，違反其意願對女兒強制性交為2次得逞；後來因妻子至警局聲請保護令，欲離婚找律師洽談，女兒才向員警、母親揭露遭父親性侵事實，警方據報後函送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依家庭暴力罪之妨害性自主等案件提起公訴。

桃園地院審理時，告訴人在偵訊時指稱，跟被告是父女關係，從國二開始被告就長期對其性侵，最後一次是2022年10月間，案發時都在晚上發生居多，發生地點在住處內她的房間、廁所及父母房間。第一次是半夜，當時獨自睡在房間，被告突然進來，掀開其被子，脫去其衣服、褲子，當時有抗拒並推開被告並說不要，但遭被告抓住手，被告分別以指侵與性侵方式得逞；被告強制性行為時間點多半是母親去洗澡、洗衣服、曬衣服或是外出時發生，案發時住處還有2個弟弟在客廳等語；第一次發生後，後續被告仍有對其強制性侵，她都有反抗，但都遭被告抓回，以前未曾跟他人說過此事，後來因被告與媽媽要離婚，媽媽有請律師幫忙，所以認為可說出來。

法官審理時，被告固坦承有與告訴人在住處發生性行為，惟否認有何成年人故意對少年犯強制性交犯行，辯稱：未違反告訴人之意願，是與告訴人合意發生性行為等語；辯護人則辯護，本案處所2樓空間狹小，被告若自行或同告訴人進入房間，必然會為身處於客廳家人所見，但證人未見此情，是告訴人之證詞當與事實不符等語。法官則認為，辯護人實屬臆測，亦難憑採，不採信其辯詞。

法官審酌，被告身為告訴人之生父，應肩負照護告訴人女兒之責，呵護其順利成長，竟為逞一己私慾，無視其與告訴人之父女關係，利用家中無人發現之空檔，對女兒為強制性交犯行，已嚴重侵害告訴人之身體及性自主決定權，更破壞告訴人身心健全發展，造成難以抹滅之身心創傷。

法官考量被告犯後雖已與告訴人、母親達成調解，惟被告始終否認犯行，難認被告真誠悔悟，衡量被告除本案外尚無因任何犯罪遭起訴之前科紀錄，審結依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑4年4月，應執行有期徒刑5年6月，本案仍可上訴。

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

