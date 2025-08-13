30年友牽手人夫還KISS BYE　辯「鬧著玩」遭正宮告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與相識長達30年的好友小美（化名）發生婚外情，兩人不僅經常相約喝咖啡，甚至曾當街牽手散步、親吻，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美辯稱是鬧著玩的，但桃園地院法官未採信她的說詞，並判她應賠償人妻20萬元較為適當。

▲人妻控訴丈夫阿強與多年好友小美發生婚外情，小美則辯稱兩人只是鬧著玩的。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿強愛情長跑10多年才結婚（現已離婚），小美明知此事，仍在今年2、3月間與阿強發生不正當往來行為，包含前往景觀咖啡廳約會、攬肩、牽手散步、當街親吻等等，種種行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她與阿強相識30年，朋友之間相約吃飯、喝咖啡很正常，聊天內容也都是生活及工作上的事情，至於牽手，只不過是本於兄妹感情鬧著玩的，並無男女情愫，她沒有介入破壞阿強與妻子的婚姻關係。

然而，人妻對於自己的主張，均有提出現場照片為證。桃園地院法官認為，小美與阿強單獨出遊，還在街頭牽手漫步、KISS BYE，十分親密，依照一般社會通念，非情侶或配偶應當鮮少做出如此親暱的肢體接觸，可見兩人的關係已經超越一般友人之間的社交分際。

最終，法官沒有採信小美的說詞，考量到雙方的工作狀況、經濟能力等因素之後，裁定她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。