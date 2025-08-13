　
社會 社會焦點 保障人權

男檳榔攤被仇家包圍！急CALL老爸　莽父持刀狂捅4人...救出愛子

▲桃園市羅姓男子於2022年10月間接獲兒子來電求救，聲稱在中壢區某檳榔攤遭人包圍，羅開車到場後與現場4男起爭執，以預藏小刀朝4人腹部猛刺，救出兒子後驅車逃離。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市羅姓男子於2022年10月間接獲兒子來電求救，聲稱在中壢區某檳榔攤遭人包圍，羅開車到場後與現場4男起爭執，以預藏小刀朝4人腹部猛刺，救出兒子後驅車逃離。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子於2022年10月間接到兒子求救電話，指在中壢區環西路上檳榔攤遭人包圍，希望爸爸快來救他！羅聽聞後立即驅車到場與現場4男起口角，隨即以預藏小刀朝4人腹部猛刺成重傷，救出兒子後立刻開車閃人。中壢警方據報到場將4人送醫急救才倖免於死；桃園地院審理年餘後今（13）日宣判，被告羅姓男子依重傷未遂罪，共4罪，各處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，全案仍可上訴。

檢警調查，53歲的羅姓男子2022年10月17日晚間8時許，接獲兒子的求救電話，表示在中壢區環西路上某檳榔攤遭人包圍，希望老爸過去救他等語，羅男隨即驅車趕往現場檳榔攤，與在場2名邱姓男子、宋姓與簡姓男子等4人起口角，羅男隨即以預藏小刀朝4人腹部連續刺擊，4人不及防備被羅猛刺，當場血流如注倒下；羅男行兇後雖即將兒子驅車逃離現場，中壢警方據報後到場將4名受傷男子送醫急救才倖免於難，警方則循線查獲行兇的羅男到案。桃園地檢署調查後依殺人未遂罪嫌將羅男起訴。

桃園地院審理時，被告羅男坦承犯行不諱，警方則提供現場照片、被害人指證、現場監視畫面與醫院診斷證明等佐證，足認被告犯行明確；公訴檢察官認為被告有不確定之殺人故意，法官認為被告因護子心切至檳榔攤內，為確保能順利脫困，遂持小刀將告訴人4人刺傷，然告訴人傷勢尚屬表淺，倘被告決意砍殺致死，大可追加攻擊胸部、頸部、頭部等要害，難認被告有殺人致死亡之結果。

法官認為，被告行為未生重傷結果，依重傷害未遂規定減輕其刑，本院審理期間已與告訴人達成調解，分別給付告訴人26萬至30萬元不等賠償，法官審酌本案犯罪手段、情節、被告素行等，審結依重傷未遂罪共4罪，各處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間應按調解內容向告訴人支付損害賠償，本案還可上訴。

