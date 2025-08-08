　
社會 社會焦點 保障人權

妻抓包夫帶小三開房間3次　「每次都待3小時」代價賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與小玉（化名）發生婚外情，兩人不僅相約出遊、一同逛街，還3度進出旅館並發生性行為，憤而決定對小玉提告求償80萬元。桃園地院法官經審理後認為，小玉和阿哲每次前往旅館都停留至少3個小時，確實已經踰矩，最終判小玉應賠償人妻20萬元較為適當。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲人妻控訴，丈夫阿哲和小玉至少發生3次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿哲（現已離婚）原本家庭生活美滿，2023年8月間因阿哲的性情、態度和以往不同，加上行蹤鬼祟，她這才起疑開始探查，沒想到竟然發現阿哲與小玉發生婚外情，兩人在同年8月至10月間曾一起親密牽手逛街、同車出遊，甚至進出旅館並發生性行為3次，讓她無法接受，因而決定對小玉提告求償80萬元。

對於人妻的控訴，小玉經法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，有沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，從人妻出示的錄影畫面等證據中可知，小玉和阿哲每次在旅館的停留時間至少都有3個小時，兩人也確實曾做出牽手、開車接送、一同出遊或逛街等行為，已經達到相當親暱程度之男女情感往來的程度。

法官表示，考量到小玉名下有房屋、土地和汽車，最終判她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。

08/06 全台詐欺最新數據

相關新聞

夫愛上妻表妹　求接受二房結局賠8萬

夫愛上妻表妹　求接受二房結局賠8萬

中部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）竟然與她的表妹小美（化名）發生婚外情，甚至透過電子郵件告訴她，「我已經愛上表妹，希望妳大方接受表妹當二房」，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償30萬元。雖然阿強和小美矢口否認有不正當男女關係，但並未獲得法官採信，日前被判處應連帶賠償人妻8萬元較為適當。

已婚男偷吃小三「浴室搓神燈」！私密片被抓包

已婚男偷吃小三「浴室搓神燈」！私密片被抓包

桃園男凌晨持刀強盜早餐店　法院判7年２月

桃園男凌晨持刀強盜早餐店　法院判7年２月

女照服員裸下體照護小腦萎縮人夫　正宮怒告

女照服員裸下體照護小腦萎縮人夫　正宮怒告

結紮後妻懷孕　他揪出小王一次就中！

結紮後妻懷孕　他揪出小王一次就中！

關鍵字：

桃園地院婚外情外遇

