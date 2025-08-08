妻抓包夫帶小三開房間3次　「每次都待3小時」代價賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與小玉（化名）發生婚外情，兩人不僅相約出遊、一同逛街，還3度進出旅館並發生性行為，憤而決定對小玉提告求償80萬元。桃園地院法官經審理後認為，小玉和阿哲每次前往旅館都停留至少3個小時，確實已經踰矩，最終判小玉應賠償人妻20萬元較為適當。

▲人妻控訴，丈夫阿哲和小玉至少發生3次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿哲（現已離婚）原本家庭生活美滿，2023年8月間因阿哲的性情、態度和以往不同，加上行蹤鬼祟，她這才起疑開始探查，沒想到竟然發現阿哲與小玉發生婚外情，兩人在同年8月至10月間曾一起親密牽手逛街、同車出遊，甚至進出旅館並發生性行為3次，讓她無法接受，因而決定對小玉提告求償80萬元。

對於人妻的控訴，小玉經法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，有沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，從人妻出示的錄影畫面等證據中可知，小玉和阿哲每次在旅館的停留時間至少都有3個小時，兩人也確實曾做出牽手、開車接送、一同出遊或逛街等行為，已經達到相當親暱程度之男女情感往來的程度。

法官表示，考量到小玉名下有房屋、土地和汽車，最終判她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。