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「玩我！妳死定了」！惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　下場曝光

▲桃園市陳姓男子去年6月應邀至某超商店員住處聊天，竟趁機硬上性侵，女店員欲斷絕聯繫遭恫嚇，被脅迫至摩鐵再遭強制猥褻得逞。（示意圖／達志影像）

▲陳姓男子去年6月應邀至某超商店員住處聊天，竟趁機硬上性侵，女店員欲斷絕聯繫遭恫嚇，被脅迫至摩鐵再遭強制猥褻得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市擔任廚師工作的陳姓男子，經常到某超商認識女店員，去年6月應女店員邀約至住處聊天，陳趁2人獨處時藉機親吻與撫摸女店員遭拒，陳卻硬上對女店員指侵、性侵得逞，女店員事後欲斷絕聯繫，陳透過通訊軟體LINE恫嚇「玩我！妳死定了」，隨即邀約雙方在桃園區某摩鐵見面，對女店員強制猥褻得逞；桃園地院審結依強制性交罪，判處有期徒刑3年4月，又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，又犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年10月，還可上訴。

檢警調查，年約40歲的陳姓男子，因桃園市某超商常客而認識女店員，去年6月14日凌晨1時許，陳應邀前往女店員位於桃園區住處聊天，未料陳男卻趁2人獨處時，先徒手撫摸與親吻女店員嘴巴、脖子與私密處，經女店員以口頭及以手阻擋方式明確表示拒絕與其發生性行為，但陳卻違反其意願，對其指侵、性侵得逞。

超商女店員事後透過通訊軟體LINE傳送訊息於被告，表達不願與其互動聯繫，陳心生不滿於同年6月17日凌晨2時許接續傳送「妳的底我都知道」、「妳當我吃素的嗎」、「玩我！妳死定了」等訊息恫嚇，導致女店員心生畏懼，陳隨即要脅女店員前往桃園區女店員住處附近之摩鐵見面，陳以違反其意願，徒手擁抱其腰部，令其靠在其身側，對女店員強制猥褻得逞。案經女店員報警提告，桃園地檢署偵結依妨害性自主罪等案件起訴。

桃園地院審理時，被告均坦承不諱，警方則提供現場照片、雙方通聯記錄截圖、女店員更提供之被告下跪照片、監視器畫面截圖、醫院疑似侵害診斷證明書等佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告利用與告訴人單獨在房間內相處機會，為滿足一己之性慾，對其為強制性交行為，以將此情告知其男友之方式恐嚇，並於女店員赴約後藉機強制猥褻，致其身心蒙受相當程度之傷痛，顯見被告缺乏尊重他人性自主權之自由；惟念被告犯後坦承犯行，並與女子達成調解，賠償因本案所受之損害，被告辯護人雖請求對被告為緩刑之宣告，然查被告所犯之罪宣告刑期已逾2年，與宣告緩刑之要件不符，法官審結依強制性交罪，判處有期徒刑3年4月，又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年10月，本案仍可上訴。

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