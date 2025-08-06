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美工刀打劫早餐店搶2950元！6小時就被逮　桃園男重判7年2月

▲桃園市潘姓男子今年3月間凌晨在平鎮區持美工刀強盜早餐店。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市潘姓男子今年3月間凌晨在平鎮區持摺疊美工刀強盜早餐店。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在工地打零工的桃園潘姓男子因缺錢花用，今年3月間凌晨在平鎮區路旁圖竊取小貨車上行車紀錄器，隨即見附近早餐店女店員正在開店準備時，竟持美工刀恫嚇「我正在跑路需要錢，把錢給我」，搶得收銀機內2950元後拔腿逃逸，平鎮警方循線於6小時後在附近汽車旅館查獲潘男到案；桃園地院審結依竊盜罪，判處有期徒刑3月。又犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年2月，還可上訴。

檢警調查，22歲的潘姓男子於今年3月21日凌晨3時許，在平鎮區某處路上，徒手竊取路旁小貨車內行車紀錄器1組，含鏡頭、螢幕，價值約7000元，得手後於凌晨4時50分許，在平鎮區某處之早餐店，見女店員正在開店準備，竟持折疊美工刀指向女店員，恫嚇「我正在跑路需要錢，把錢給我」等語，嚇得女店員不知所措，潘男打開收銀機搶走2950元現金後逃離現場。

平鎮警方據報後調閱附近監視器追查，警方循線於同日上午10時40分許，在平鎮區一處汽車旅館查獲潘男到案，並當場扣得上開竊得之行車紀錄器等證物，搶得早餐店剩餘現金1292元，另有做案用手套、黑色頭套等證物，另查扣以贓款購得之第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命、摻有第一級毒品海洛因香菸、第二級毒品依託咪酯菸彈1個等毒品證物。桃檢偵結依強盜、竊盜等罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告潘男坦承犯行不諱，與2名告訴人於偵查中證述情節大致相符，平鎮警分局提供現場照片、扣押證物、監視錄影畫面截圖等佐證，足認犯行明確。

法官審酌，被告正值青壯年，不思循正當途徑獲取財物，以竊盜方式竊取告訴人行車記錄器，又以持折疊美工刀攜帶兇器方式，於凌晨時分強盜告訴人之財物，嚴重損害告訴人之身心安全，對社會治安所生危害亦巨，應予以嚴懲；再參量被告另有多次竊盜罪而經法院判決有罪之前例，被告仍不知警惕檢束，再犯本案竊盜罪與強盜罪，考量被告犯後坦承犯行之態度，迄今未賠償告訴人損失之犯後態度，法官審結，依竊盜罪判處有期徒刑3月。又犯攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年2月，本案仍可上訴。

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