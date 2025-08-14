普發1萬有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過修正案

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院上月三讀的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發現金1萬元；而行政院會14日提出修正條例草案，沒有列入排富，僅將其發放時間稍有調整。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）表示，該版本確定不排富，並擴大照顧弱勢，整體預算金額會往上調升，呼籲在野黨支持合憲性的期程在立院能加速推進，這樣可望在8月底讓特別條例快速通過，後續特別預算的編列，乃至於執行，期程就可以往前推進。

針對普發現金議題，民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）上午受訪時表示，民進黨團在上週五的黨團會議做了非常清楚的共識決定，民進黨團委員們都認為普發現金可以做，但合憲性不能違背，要讓違憲成為合憲，預算權回歸行政院的主導權，這是民進黨團的意見，也感謝行政院確實做出明確回應，優先從修正特別條例方式，後續再編列特別預算。

吳思瑤指出，今天院會對通過特別條例修正案，也符合民進黨團委員多數主張，也就是普發現金不排富，並對弱勢擴大照顧，所以總體特別預算金額會往上調增。

至於普發現金何時發放？吳思瑤說，其實第一關要先讓立院朝野通過特別條例，通過特別條例才有編列特別預算的授權，所以如果藍白急著要趕快發，當然希望第一線立委來支持合憲性的期程，在立院能加速推進。

吳思瑤認為，如果快的話，政院今天送出院會、送至立院，立院也可比照昨日的風災特別條例處理，朝野有共識用逕付二讀方快速進行朝野協商，那可望在8月底讓特別條例能快速通過，後續特別預算編列，乃至於普發現金執行，期程就可往前推進。