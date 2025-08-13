江啟臣缺席罷免電視說明會　綠黨團：面對民意沒那麼困難

▲民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中市選委會今（13日）上午舉行823罷免案電視說明會，國民黨立委江啟臣因接待立法院貴賓臨時不出席。對此，民進黨團幹事長吳思瑤認為，尊重，但面對民意沒那麼困難，面對公民主張也不必害怕，一場說明會不過短短1、2個小時，面對民意大家要謙卑以對，善盡公職義務。

吳思瑤今（13日）上午受訪時被問到，傳出內閣將在823後微調改組，認為哪些首長不適任？吳思瑤回應，昨日行政院長卓榮泰在立法院備詢時也公開說明，內閣在必要時機會進行重要的改組，她相信行政部門應當做相關籌備，哪些適任、不適任，她也不需要一一點名，經過一年半，內閣上路至今哪些政策溝通、闡述應當加強，社會都有公評。

吳思瑤說，她相信卓榮泰了然於心，內閣改組要讓社會有感，也期待看到整個內閣整裝待發、重整旗鼓的新現象和意圖氣勢，她也再次強調，期待這是個讓社會有感的改組。

而針對何時普發現金1萬元，吳思瑤說，要讓普發現金從違憲變成合憲，是執政黨團最重視在乎的，要順應民意普發現金，合憲程序是眼前最重要的要務，所以行政團隊盡快送出修正案，還要經過立法院這關，若大家期待加速發放，呼籲朝野各黨針對修正部分都能專業監督，加速進程。

吳思瑤提到，過去發放消費券、普發現金經驗，都需要一定的行政作業，乃至於發放給人民需要一段時間，要符合原始條例10月底完成發放，幾乎難以達成，但可以往10月底前開始發放的方向努力，這需要朝野合作。

此外，針對國民黨立委、立法院副院長江啟臣因代表立院接待貴賓因素，缺席台中市選委會今早舉行的公辦電視罷免說明會，吳思瑤認為，面對民意，你用什麼樣的態度非常重要，自己參選過很多次，每次選前的公辦發表會都100%出席，不管線上有多少人觀看、選民有沒有關心這一場，每個重視民意的民選公職都必須履行，這是義務。

吳思瑤說，被罷立委選擇不出席，也找出些合理化不出席理由，當然尊重，但面對民意沒那麼困難，面對公民主張也不需要這麼害怕，一場說明會不過短短1、2個小時，面對民意大家要謙卑以對，大家都要扮演好自己的責任，善盡公職義務。