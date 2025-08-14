普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院會14日通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878億4136萬9000元；另外，立法院日前三讀的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發現金1萬元，其發放時間稍有調整，根據政院之修正條例草案，普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

今年度的總預算案在藍白聯手刪減下，刪減逾6％，約2075億元，從政院原提出3.1兆元，最後法定預算為2.9兆。行政院會今天上午通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，包括地方一般性補助款636億554萬元、各機關推行施政計畫132億7833萬元，提升國軍待遇59億4601萬元、調增原住民保留地禁伐補償23億6825萬元、厚實外交執行量能10億9997萬元、中選會辦理立委罷免案及全國性公投案等15億4324萬元等。換言之，歲出追加約878億4136萬9000元，歲出增為3兆128億793萬2000元。

另外，由於立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發一萬元現金。對此，行政院會也提出特別條例修正案。根據修正案內容，沒有訂定排富條款，但微調發放時程，特別條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，擬於特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。

由於面對台美關稅挑戰，對產業強化支持，以及近來風災後的重建工作，修正案也擴大條例適用範圍，除了產業支持、國土安全韌性、社會支持、普發現金，特別新增「強化電力系統」，其經費上限自5450億元提高至5900億元。