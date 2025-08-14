　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

▲▼卓榮泰 聯訪 立法院院會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

行政院會14日通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列共878億4136萬9000元；另外，立法院日前三讀的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發現金1萬元，其發放時間稍有調整，根據政院之修正條例草案，普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

今年度的總預算案在藍白聯手刪減下，刪減逾6％，約2075億元，從政院原提出3.1兆元，最後法定預算為2.9兆。行政院會今天上午通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，包括地方一般性補助款636億554萬元、各機關推行施政計畫132億7833萬元，提升國軍待遇59億4601萬元、調增原住民保留地禁伐補償23億6825萬元、厚實外交執行量能10億9997萬元、中選會辦理立委罷免案及全國性公投案等15億4324萬元等。換言之，歲出追加約878億4136萬9000元，歲出增為3兆128億793萬2000元。

另外，由於立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發一萬元現金。對此，行政院會也提出特別條例修正案。根據修正案內容，沒有訂定排富條款，但微調發放時程，特別條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，擬於特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。

由於面對台美關稅挑戰，對產業強化支持，以及近來風災後的重建工作，修正案也擴大條例適用範圍，除了產業支持、國土安全韌性、社會支持、普發現金，特別新增「強化電力系統」，其經費上限自5450億元提高至5900億元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2週內第2起！高雄驚傳槍響　男頭部中彈亡
快訊／大谷翔平再創125年首見紀錄！
快訊／北市文山一分局遭搜索！　偵查隊長被帶走
快訊／逆孫棍棒狂敲頭、水果刀刺胸　嬤倒地慘死
中華隊大逆轉輸球！竟被亞洲盃官方嘲諷　籃協怒發聲
高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人！日本2地都置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

藍委點名部長下台　綠黨團：聲音我們都聽到了

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

轟政務官行政不中立沒規範　吳宗憲嗆：立法院直接立專法

財產申報曝！綠議長財力驚人　2國民黨議員身家數億、土地破百筆

郭智輝被控關稅開獎當晚吃大餐　牛煦庭：對郭是很大的危機

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

藍委點名部長下台　綠黨團：聲音我們都聽到了

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

轟政務官行政不中立沒規範　吳宗憲嗆：立法院直接立專法

財產申報曝！綠議長財力驚人　2國民黨議員身家數億、土地破百筆

郭智輝被控關稅開獎當晚吃大餐　牛煦庭：對郭是很大的危機

因應關稅衝擊　經貿辦：930億產業振興方案今再增加200億

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

表態「盧秀燕若不選黨主席、我就選到底」　鄭麗文：自己非常夠格

駕駛霧煞煞！北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

鹿希派監視器「抓包雙面人員工」！　暴怒還被嗆：要不是你誰早開扁

Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

峮峮缺席《飢餓》錄影遭網轟！親上火線曝原因　「哭泣求助」反應惹心疼

上手銬搭囚車！金建希「模樣狼狽」接受檢方偵訊　調查干政收賄案

劉榮華檢察官解析消費糾紛與打詐防詐案例　華醫邀民眾聆聽

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

【還是換你扛吧】颱風中撐傘堅強挺進...直到雨傘投降的那一刻QQ #高雄

政治熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

更多熱門

相關新聞

立院初審長照扣除額提高至18萬　明年實施、後年5月報稅適用

立院初審長照扣除額提高至18萬　明年實施、後年5月報稅適用

立法院財政委員會今（14）日初審通過將長照扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，自明（2026）年1月1日起實施，後（2027）年5月報稅適用，初估減稅下國庫1年估至少會少收10億元稅金。

綜所稅修法！3項扣除額待討論　財部有望鬆綁長照

綜所稅修法！3項扣除額待討論　財部有望鬆綁長照

沒參加罷免電視說明會　江啟臣：一早要代表立法院接待美智庫

沒參加罷免電視說明會　江啟臣：一早要代表立法院接待美智庫

綠黨團：普發現金可往10月底前開始發放努力

綠黨團：普發現金可往10月底前開始發放努力

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

關鍵字：

政府預算立法院普發現金國軍待遇地方補助

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面