盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

▲行政院長卓榮泰主持行政院院會。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院院會14日上午召開，台中市長盧秀燕在會中向行政院長卓榮泰提到中央總預算創新高、財劃法、計畫型補助款等議題；不過，行政院發言人李慧芝轉述，盧秀燕是在第一案討論事項追加預算時突然提出，院長有提醒就追加預算回應，並且提醒「在討論事項當中，是討論事情、共同解決問題，不是創造聲量的」，因此有制止盧市長。

盧秀燕14日上午親自出席行政院院會，並在會中向卓榮泰提出包括中央總預算創新高、財劃法以及計畫型補助款等議題。李慧芝轉述表示，今天第一案討論事項追加預算時候，盧市長突然提到總預算創新高，財劃法跟計畫行補助款相關問題。

李慧芝說，卓榮泰當下有回應盧秀燕，不僅是中央今年度總預算創新高，六都也都創新高，也解釋中央政府增加2800億，是要推動新型計畫，但是被立法院大福刪除2075億元，明年依照財劃法要分給地方3700多億元。

卓榮泰在會中強調，「中央不是魔術師，中央地方要討論」。李慧芝表示，當時是追加預算第一案，院長有提醒盧市長就追加預算回應，但盧市長又持續討論總預算跟財劃法等議題，再度偏離主題。

李慧芝說，院長則再次提醒盧市長在會議討論事項當中，是討論事情共同解決問題，不是創造聲量的，院長這部分是有制止盧市長。

李慧芝補充說，其他縣市代表，好比新北、桃園跟台北，幾位副市長在會議中有提出對於財劃法跟計畫性補助款問題，是在臨時動議提出，是滿尊重議程的。卓榮泰則表示，的確財劃法會影響明年度總預算編列，因此會盡快召開會議來討論。