台灣出席原爆典禮遭「降等對待」！駐日代表批中國施壓　日本回應了

▲台灣駐日代表李逸洋9日出席長崎和平紀念典禮。（圖／翻攝自台北駐日經濟文化代表處官網）

記者羅翊宬／編譯

我中華民國駐日代表李逸洋9日首度出席長崎和平紀念典禮，向遭原子彈轟炸的罹難者致哀，然而他卻被安排在「國際非政府組織」（NGO）的座位，而非各國代表席位。他表示，能理解此舉背後有中國施壓，意圖矮化台灣地位。長崎市府則回應，座位依外務省名單及職銜排序安排，並無特設「NGO區」。

長崎和平紀念典禮9日在和平公園舉行，紀念長崎遭原子彈轟炸80週年。1945年8月，美軍先在廣島投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生，3天後再向長崎投擲第2枚原子彈，導致長崎7萬4000人罹難，其中包含不少台灣人。

根據日媒《產經新聞》，廣島市今年初曾首次正式通知台灣參與當地紀念典禮，長崎市則未主動發出邀請，直到台灣方面表達希望能夠邀請出席後，長崎市才向台灣發出邀請。不過，中國缺席了廣島與長崎的兩場典禮。

李逸洋在駐日代表處網站發表聲明表示，台灣多年來積極爭取參與國際和平活動，是為展現與國際社會緊密合作、推動世界和平的立場與誠意，因此即便遭到「降等對待」，仍決定出席。他批評，中國在持續擴張核武庫的同時，卻在和平紀念典禮背後對全力追求和平的台灣施壓，令人極為遺憾。

▲台北駐日經濟文化代表處指，我代表團座位被安排在「國際非政府組織」區域。（圖／翻攝自台北駐日經濟文化代表處官網）

針對李逸洋的說法，長崎市府原爆被爆對策部調查課受訪時強調，會場座位並無區分所謂的「國際非政府組織區」，而是外務省外賓席的一部分，依序優先安排特命全權大使，再依職銜排列臨時大使及書記官，因此導致台灣被安排在後方。

報導指出，這起事件也令外界聯想起2012年野田佳彥擔任日本首相時所舉辦的311震災追悼式，當時曾將台灣列為「民間代表者」，並未在指名獻花時點名，引發輿論批評。野田佳彥後來在國會道歉，隔年安倍晉三擔任首相後，將台灣納入指名獻花名單，中國則因此缺席。

李逸洋再三強調，台灣絕對不是「國際非政府組織」，而是活躍於國際舞台的主權國家，並將持續與理念相近國家合作，維護台海及印太地區的和平穩定。