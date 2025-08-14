　
國際

上手銬搭囚車！金建希「模樣狼狽」接受檢方偵訊　調查干政收賄案

▲▼金建希14日被銬上手銬、穿著私人便服，搭乘法務部專車離開首爾南部看守所。（圖／VCG）

▲金建希14日被銬上手銬、穿著私人便服，搭乘法務部專車離開首爾南部看守所。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希，因涉嫌炒股、干涉黨內選舉提名、透過「乾津法師」全盛培從統一教核心人物收賄，遭到特檢組偵辦，最後於12日晚間被法院裁定羈押。特檢組今（14）日上午傳喚金建希接受偵訊，金脫下囚服、換上私人服裝後，被銬上手銬押上車，抵達特檢組所在的辦公大樓接受偵訊。

根據《韓聯社》、《News1》，由部長檢察官閔中基所指揮的金建希特檢組，於14日傳喚金建希接受偵訊，尤其今天將預計針對透過政治掮客明泰均干涉黨內選舉提名之嫌疑進行集中調查，為此金建希身穿私人服裝、雙手銬上手銬被押上車，上午8時40分搭乘護送專車離開位於首爾市九老區的首爾南部看守所。

▲▼南韓前第一夫人金建希6日前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

▲南韓前第一夫人金建希6日前往接受特檢組偵訊調查。（圖／VCG）

直到約莫上午9時52分，金建希所搭乘的法務部護送專車才抵達位於首爾市鐘路區KT光化門大樓的特檢組辦公室，從地下停車場低調進入現場。據悉，儘管金建希入獄後被要求換穿寫著收容編號4398的海洋綠色囚服，但因為金建希所涉案件仍在偵辦階段、尚未判刑定罪，因此依照南韓法律規定，可以在出席偵訊時換穿私人服裝。

偵訊從上午9時56分開始。報導指出，原先外界認為金建希可能會仿效丈夫尹錫悅拒絕配合偵訊的態度，以健康不佳等理由拒絕出席，儘管金建希一開始曾痛批「這是單方面的通報」，但最後還是向首爾南部看守所表示願意出席。

據悉，金建希本月6日首度接受特檢組傳喚出席接受偵訊，12日晚間法官以擔憂湮滅證據為由裁定羈押後，此次偵訊為送進看守所後的第一次偵訊。在被送進看守所後，外傳金建希身體健康不佳、拒絕飲食。

▼尹錫悅、金建希夫婦。（圖／達志影像／newscom）

▲▼尹錫悅、金建希。（圖／達志影像／newscom）▲▼政治掮客明泰均。（圖／達志影像）

▲政治掮客明泰均。（圖／達志影像）

特檢組預計將集中在透過政治掮客明泰均干涉黨內選舉提名的嫌疑。報導指出，尹錫悅夫婦從明泰均獲得免費民調達58次，而其代價被認為是藉此干涉2022年6月1日國會議員補選的黨內提名，包括要求尹錫悅夫婦發揮黨內影響力，讓前國會議員金映宣能獲國民力量黨內提名參選。

如今，相關的錄音檔案也被公開。在黨內初選即將結束、發表提名名單的前一天，尹錫悅於2022年5月9日向明泰均表示，「金映宣在初選時非常勤奮於奔走地方，當我提議推金映宣（競選）時，黨內傳出許多聲音。我會再向相現（國民力量國會議員尹相現）說說看，畢竟他是公關委員長。」

另外，金建希跟隨尹錫悅出席北大西洋公約組織（NATO）峰會時，曾穿戴法國頂級奢侈珠寶品牌「梵克雅寶」（Van Cleef & Arpels）價值6000萬韓元（近新台幣130萬元）的項鍊，疑似是接受瑞希建設請託時所收取的賄物。

