大陸 大陸焦點 特派現場

揭露731罪證！94歲清水正男「刺痛」日本　受右翼攻擊、女兒棄離　

記者任以芳／綜合報導

1945年3月，未滿15歲的清水英男作為侵華日軍第七三一部隊（簡稱「731部隊」）最後一批少年兵被派往哈爾濱。79年之後，時年94歲的清水英男重返哈爾濱懺悔謝罪。這是他在二戰後第一次出國，也是第一次返回中國。然而，他也因為公開講述歷史真相承受巨大壓力，遭受日本右翼猛烈抨擊，甚至2名女兒與他斷絕往來。清水英男接受《環球時報》訪問說，很多日本政客巴不得他閉嘴，但「謝罪的事我不後悔！因為我一直認為必須去！」

宮田村位於日本長野縣。1930年7月，清水英男就在這裡出生。戰敗回鄉後，清水英男大半生就靠家庭式公司維持生計，然而回憶起他前半生經歷，卻是萬分懊悔與恐懼。

▲▼ 清水英男、731部隊最後一批少年隊、為了和平的信州戰爭展 、消失的八塊板子、飯田市教育委員會成立了名為「和平資料收集委員會」的組織，負責人原英章 。（圖／翻攝 環球時報）

▲清水英男是731部隊最後一批少年兵，勇敢說出當年可怕經歷。（圖／翻攝 環球時報）

《環球時報》報導指出，儘管年事已高，但他對當年的事情依然記得清楚。清水英男回憶說，1945年3月，當學校老師問他要不要去中國時，他心想「大概是去軍需工廠之類的地方吧」。就這樣，清水英男作為731部隊最後一批少年兵被派往哈爾濱，主要任務是從老鼠體內提取鼠疫菌。

「那時我14歲，完全是個新手，也不知道自己到底在做些什麼。」清水英男頓了頓說，「後來我才知道那些（鼠疫菌）被用在了人體實驗上」。

1945年8月12日，清水英男接到指令，被要求撤退前搬運炸藥並銷毀731部隊的罪證。這一年的8月14日傍晚，他隨日本戰敗部隊逃離中國。在731部隊前後4個多月的時間里，清水英男在標本室里親眼看見一排排裝有福爾馬林的瓶子里，浸泡著胎兒、嬰兒的標本，還有脖子、手以及各種人體器官。

回鄉後，清水英男娶妻生子，經營自家小公司，表面上過著和普通人一樣的生活，內心卻隱藏著巨大的秘密。「（在哈爾濱）做的那麼殘忍的事情，總是縈繞在腦海中，我一輩子都忘不了。」清水英男說。

▲▼ 日本731部隊新事證，自己人少年兵也不放過 。（圖／翻攝 央視）

▲ 日本731部隊做出許多可怕人體實驗。（圖／翻攝 央視）

表面平凡，內心卻長年被罪惡記憶折磨。直到2015年，他在長野縣飯田市舉辦的「為了和平的信州戰爭展」上，首次承認與731部隊的關聯，打破70年的沉默。

在採訪中，當記者問起「離開731部隊時，你被警告禁止從事醫學相關的工作，可為什麼你的上司們卻成了大學教授，還開了醫院？」，原本語氣平靜的清水英男情緒突然激動起來，「在中國壞事做盡的人回到日本還能當上醫生，這讓人難以置信，太可怕了！也太荒唐了！」

清水回憶說，自己當時只是少年兵，並不清楚鼠疫菌最終用於人體實驗，但那段殘酷影像始終揮之不去。去年，他與夫人赴哈爾濱謝罪，坦言「必須為被我們殺害的人祈福」。

「我們做了那麼殘忍的事情，活生生地解剖了人！」清水英男無奈地發問，「日本政府毫無道歉的意思，我只不過說出了事實，為什麼他們（周圍的人）總是責怪我？為什麼我要像個被告一樣被指責？」

然而，這份勇氣引來沉重代價。日本右翼在網上指控他「撒謊」「叛國」，身邊親友疏遠，原本親密的兩個女兒與他斷絕往來。清水質疑，「我只是說出事實，為什麼要像被告一樣被指責？」

有觀點認為，對於日本歷史修正主義者來說，清水英男是「尷尬的存在」，因為他的存在本身就能讓一切謊言不攻自破。

對此，清水英男說，「是這樣的！我礙著他們事兒了，日本（很多）政客巴不得我閉嘴。」他還說，自己的心願就是這個世界不要再有戰爭了，而忘記歷史，就可能重蹈覆轍。

不過，清水英男仍有疑問，「我一個人謝罪就行了嗎？我一個人謝罪就能把一切都一筆勾銷了嗎？」

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

金曲男星隔10年癌症復發！　緊急手術留「8公分疤」露面吐近況

楊柳颱風最後1萬戶停電　經濟部：今可全部修復

玉里金針花正美！加碼周邊美食、景點住宿攻略　再泡星空秘湯

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

