美國新墨西哥州1地宣布緊急狀態　允許調動國民兵

▲美國新墨西哥州長葛里向。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新墨西哥州州長13日宣布埃斯帕諾拉市（Española）及其周邊地區進入緊急狀態，應對暴力犯罪與毒品販運大幅激增的情況。

美聯社、CBS新聞報導，在過去這2年期間，埃斯帕諾拉及其周邊地區的報案次數翻倍，里奧阿里巴郡（Rio Arriba County）地方政府及部落官員呼籲增援打擊犯罪。該郡長期面臨鴉片類藥物濫用與藥物過量致死率偏高的問題，如今新墨西哥州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）所發布的緊急狀態授權撥款75萬美元（約新台幣2245萬元），提供相關資源給這些社區。

葛里向透過聲明提到，由於犯罪活動激增的緣故，無家可歸者變多、家庭不穩定、藥物過量致死情況上升，這讓地方政府與警察部門面臨沉重壓力，因此他們緊急向州政府求助。

這項緊急命令授權當局動員國民兵，不過里奧阿里巴郡目前尚未出現立即進行兵力部署的呼聲。葛里向發言人表示，緊急資金將協助當地執法機構支付加班支出、設備費用以及警力協調行動。

為了應對犯罪問題，這是葛里向今年第2次對新墨西哥州內部宣布緊急狀態。今年4月，葛里向宣布該州最大城市阿爾伯克基（Albuquerque）緊急狀態，稱犯罪率大幅上升，授權部署約70名國民兵成員。