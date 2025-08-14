祝賀南韓光復節！美國務卿向李在明喊話：期盼未來共創繁榮

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿盧比歐於南韓光復節（8月15日）前發表聲明，強調美國期待與李在明總統及其政府合作，進一步鞏固美韓同盟。他指出，兩國將持續攜手應對最迫切的全球安全挑戰，並在共同價值與互利基礎上，深化長達70年的同盟關係。

根據《韓聯社》，盧比歐於美東時間13日發表標題為「韓國國慶日（光復節）」的新聞聲明，他指出美韓同盟是「不可或缺的夥伴」，美方將與南韓共同擴大全球繁榮，並持續面對包括北韓（朝鮮）核武與導彈威脅，以及中國可能改變區域現狀的挑戰。

盧比歐表示，70多年來，美韓兩國在共同價值與互利基礎上鍛造了堅實的同盟關係，對於能夠與南韓這個具備韌性的民主國家及重要經濟夥伴攜手合作，美國深感驕傲。他也代表美國政府，向全體南韓民眾致上誠摯的國慶祝賀。

雖然盧比歐兼任白宮國家安全顧問代理，並未在聲明中明確提及即將於25日在白宮舉行的美韓元首會談，但外界普遍認為，這份聲明再次確認了美國川普政府對美韓同盟關係的重視，並為雙方即將展開的高層會談奠定基調。

此聲明亦象徵美國在南韓新政府上任之際，持續維持強化同盟、合作應對區域安全威脅的立場，展現雙方在防衛與經濟等多領域合作的穩定承諾。