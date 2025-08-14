　
國際 國際焦點 北美要聞

川普強勢接管華府！　國民兵今晚起24小時全天候駐守市區

▲▼8月13日，國民警衛隊成員出現在華盛頓特區哥倫比亞特區國民警衛隊總部外。（圖／達志影像／美聯社）

▲8月13日，國民警衛隊成員出現在華盛頓特區哥倫比亞特區國民警衛隊總部外。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普持續推進接管華盛頓特區執法行動。白宮官員表示，自13日晚間起，國民兵在首都的部署將大幅擴張，並由原本的夜間值勤改為全天候24小時待命。川普日前宣布接管華府警察局，並下令聯邦執法人員巡邏市區，以打擊他所稱的「高犯罪率」問題。

雖然官方數據顯示，華府的暴力犯罪在2023年達到高峰後已連續兩年下降。

根據《CNN》，白宮指出，12日晚間華府共有43人遭逮捕，全部由新成立的特別行動小組執行，該小組結合聯邦與地方警力，是此次聯邦增援行動的一部分。川普上週動員聯邦執法人員巡邏，起因是一名前「政府效能部門」職員在一次未遂劫車中遭襲擊；自從7日展開行動以來，聯邦執法人員已逮捕103人。

國民兵自12日起出現在華府街頭，包括在華盛頓紀念碑附近停放5輛裝甲運兵車。美國陸軍表示，國民兵將提供行政及後勤支援，協助其他執法人員巡邏，但不負責逮捕任務，而是「為其他警力創造安全環境」。

國民兵發言人則表示，未來民眾可望在多處公共區域，包括國家紀念碑，看到他們的部署，同時華府國民兵正組建專責部隊，確立任務與指揮鏈。

白宮尚未透露13日晚間起的國民兵具體人數，但官員表示部署模式將改為24小時常態化。根據華府警方數據，2024年該市平均每日逮捕55名成年人。

美國首都華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）對聯邦增援行動持保留態度，強調希望其能真正有助於城市安全，並呼籲居民，「保持和平、遵守法律，繼續日常生活」。

此外，白宮本週還下令審查史密森學會旗下博物館與展覽，以遵循川普的指令，移除被視為「具分裂性」的敘事內容。

13日，川普亦出席甘迺迪表演藝術中心活動，宣布年度榮譽獲獎名單，這是他今年初接管該藝術機構董事會後的首次頒獎。他暗示將要求國會延長聯邦化華府警察部隊的期限至30天以上，並批評民主黨在打擊犯罪上的作為不足。

「全球晶片總司令」不是黃仁勳竟是他！　學者嘆5字
親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！　正確解答大票人看傻
館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜
台中驚見「公車熊抱狼」強鎖女學生　現場犯罪照曝光
王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開
川普強勢接管華府！　國民兵今晚起24小時全天候駐守市區

