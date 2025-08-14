「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

▲川普與黃仁勳。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日同意晶片大廠輝達向聯邦政府繳納對中國銷售額的15%作為代價，換取出口H20人工智慧晶片的許可，同時公開要求英特爾執行長陳立武辭職。美媒指出，美國經濟史上從未有企業需付費取得政府出口同意的案例，川普此舉幾乎成為全球晶片產業的「總司令」。

長期篤信自由市場的共和黨一向反對政府干預企業營運，但川普近期採取截然不同的策略。他與輝達執行長黃仁勳達成協議，允許對中國出口H20晶片，但須將銷售額的15%繳交給政府。川普指控陳立武與中國關係密切，並在兩人會面前要求其下台，會後態度才有所軟化。

紐時引述學者指出，這是自2009年歐巴馬（Barack Obama）因金融危機介入銀行與汽車業以來，聯邦政府對美國經濟最深度的干預，但缺乏明確理據；美國商務部至今尚未說明該筆費用如何徵收與使用。柏克萊大學經濟學教授哈里森（Anne Harrison）批評，這並非理性的產業政策，而是直接介入經營，並以懲罰作為談判手段，直言川普「他管得太多」。

川普近來頻繁與科技與晶片業高層互動，先後在白宮接見黃仁勳、陳立武及蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）。多家業者會後宣布增加在美投資及設廠，並獲准免除100%進口關稅。蘭德公司（RAND Corporation）分析師古德瑞契（Jimmy Goodrich）指出，川普的主導使業者無法預測何時需要在壓力下調整營運計畫，若不配合則幾乎沒有其他選擇。

古德瑞契形容，川普「見機行事」的作風使整個產業如同坐上雲霄飛車，前景與方向難以捉摸。