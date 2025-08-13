男遊客闖禁林開閃光燈自拍　被暴怒大象狂踩追殺「當眾扒內褲」

▲男子被大象追殺。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度一名男遊客擅自闖進寺廟附近沒有對外開放的樹林中，試圖與一頭大象拍照時，意外把大象惹怒、一路追殺，後來不慎摔倒在地上，慘被大象連續踩踏好幾下，導致外褲與內褲脫落，傷勢嚴重被送醫。

事件10日發生在卡納塔卡邦班卡普拉(Bankapur)當地一座寺廟附近，名叫巴薩瓦拉朱(R. Basavaraju)的男遊客在當地參觀時，擅自闖進寺廟附近樹林中，慘被大象追殺，被其他遊客拍下畫面。

A wild elephant attacked a tourist in Bandipur National Park, Karnataka, after the man attempted to take a selfie near the animal. The young man was injured in the incident but managed to escape.



Watch pic.twitter.com/dQDZ64cDy5 — Maktoob (@MaktoobMedia) August 11, 2025

影片中可看到，巴薩瓦拉朱拿起相機準備拍照時，大象突然暴怒朝他衝過去，他嚇得立即逃跑仍被大象追上，後來不小心跌倒，慘遭大象無情連踩多下，過程中外褲和內褲還被脫下，下半身裸露在外。

攻擊結束後大象便離開現場，令人意外的是，巴薩瓦拉朱奇蹟活了下來，但仍因嚴重傷勢被送醫。目擊遊客表示，男子拍照時使用了閃光燈，可能因此惹怒大象。

影片爆紅後，巴薩瓦拉朱因為違法行為被當局罰款25,000印度盧比（約台幣8千多元），並且錄製道歉影片，承認因為自己對野外動物安全規則的不了解，才會導致事件。林業部門也譴責他的魯莽行為，不僅危及人命，還有可能引發野生動物難以預測的攻擊行為。