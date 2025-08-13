女遊客掉出摩天輪「無助掛9公尺高空」　英勇男爬上救援畫面曝

記者李振慧／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦當地遊樂園傳出事故，一名女子搭乘摩天輪時意外摔出包廂，整個人懸在約9公尺高空中，情況看起來十分危急。

▲女子掉出摩天輪包廂。（圖／翻攝自Instagram）

事件10日被分享在社群網站上，影片中可看到，一名女子意外摔出摩天輪，緊抓藍色包廂底部，摩天輪仍在持續運轉。當包廂緩緩靠近地面時，她本來有機會逃脫，但由於沒抓準時機，摩天輪再度上升，只能繼續懸掛在空中。

चलते झूले से महिला लटक गईं ।।



और फिर एक दम फिल्मी स्टाइल में भाई ने एंट्री मारी और इनकों बचा लिया।।। pic.twitter.com/69tZmqVays — Amisha tripathi (@ShortsShalini) August 11, 2025

驚險畫面吸引許多民眾圍觀，正當眾人不知該怎麼辦時，一名疑似是工作人員的男子成功爬到摩天輪上，緊緊抓住女子，引導她安全爬入下方的粉紅色包廂中。

影片曝光後獲得4700多萬點閱，許多網友大讚爬上摩天輪的男子，多虧了他女子才能平安獲救，還有人質疑遊樂園的安全措施是否有問題，目前當局已介入進行調查。