　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女遊客掉出摩天輪「無助掛9公尺高空」　英勇男爬上救援畫面曝

記者李振慧／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦當地遊樂園傳出事故，一名女子搭乘摩天輪時意外摔出包廂，整個人懸在約9公尺高空中，情況看起來十分危急。

女遊客掉出摩天輪「無助掛9公尺高空」　英勇男爬上救援畫面曝。（圖／翻攝自Instagram）

▲女子掉出摩天輪包廂。（圖／翻攝自Instagram）

事件10日被分享在社群網站上，影片中可看到，一名女子意外摔出摩天輪，緊抓藍色包廂底部，摩天輪仍在持續運轉。當包廂緩緩靠近地面時，她本來有機會逃脫，但由於沒抓準時機，摩天輪再度上升，只能繼續懸掛在空中。

驚險畫面吸引許多民眾圍觀，正當眾人不知該怎麼辦時，一名疑似是工作人員的男子成功爬到摩天輪上，緊緊抓住女子，引導她安全爬入下方的粉紅色包廂中。

影片曝光後獲得4700多萬點閱，許多網友大讚爬上摩天輪的男子，多虧了他女子才能平安獲救，還有人質疑遊樂園的安全措施是否有問題，目前當局已介入進行調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳登陸！船被吹到馬路上　停在雙黃線
狼醫平台上線！首波7人公布　3人還在執業
林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」
快訊／楊柳登陸了！　颱風眼通過將迎更強風雨
徐佳瑩、比爾賈遭爆7年婚生變！　公司曝真相
快訊／台東慘況曝！車庫掀翻　醫院大門吹爆
楊柳吹17級風！「恐怖第一排」畫面曝光　小貨車慘掀翻
抄襲被撤資格！台中女學霸傳分科重返台大醫學系
快訊／南投信義鄉宣布：12:30起停班停課
35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！　醫曝外食族致命習慣
「17級陣風」有多狂？　當地人第一視角曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男遊客闖禁林開閃光燈自拍　被暴怒大象狂踩追殺「當眾扒內褲」

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

32A小胸突然升至G罩杯　嬌小女得巨乳症崩潰：重到無法走路

女PO網分享「馬桶發現驚人生物」　500萬網嚇壞：快去看醫生

每天都會見面　狗狗發現「最愛鄰居奶奶突消失」茫然：一直在等她

專挑觀光客下手　男大生被3辣妹下藥迷昏「帳戶慘盜走64萬元」

機上瘋狂腹瀉Hold不住　女慘引發「生物危害問題」被空姐送下機

銅鑼燒原料「混入異物」　日本無印良品宣布：自主召回

女亂擠痘感染「半邊臉動不了」送急診！　醫警告：別碰死亡三角

幽浮？男陪狗狗玩飛盤　空中閃過「高速白影」800萬人搶看

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

銅鑼燒原料「混入異物」　日本無印良品宣布：自主召回

女亂擠痘感染「半邊臉動不了」送急診！　醫警告：別碰死亡三角

幽浮？男陪狗狗玩飛盤　空中閃過「高速白影」800萬人搶看

川普、普丁將在「阿拉斯加軍事基地」會晤　CNN披露內幕

台灣有事成會談焦點！李在明25日會晤川普　專家提兩大關鍵字

女遊客掉出摩天輪「無助掛9公尺高空」　英勇男爬上救援畫面曝

20萬粉絲震驚！越野網紅情侶檔「車禍雙亡」　家屬悲慟證實

妻子體重破百「跌在丈夫身上」　他無法起身亡

蛇蠍人妻偷吃「老公30年好友」遭抓包！　和印度小王共謀弒夫

俄軍破烏克蘭防線！11萬大軍集結　美俄峰會前推進「戰況混亂」

快訊／楊柳登陸！台東「漁船被吹上馬路」停雙黃線　驚人畫面曝光

中一中女學霸被撤資格　傳「再度考上台大醫」網狂恭喜！台大回應

快訊／台積電收最高1200元　台股大漲211點與史高差不到47點

10月電子產業科技、人工智慧暨物聯網展　開放登記觀展

蔡鍾協新電影開拍前「不演了」！　公司寄存證信函親曝內幕

狼醫平台上線！首波7醫事人員被公布　3人還在執業

林襄被指介入馬傑森與阿布舞　本人回應「蒐證追究法律責任」

銅鑼燒原料「混入異物」　日本無印良品宣布：自主召回

快訊／楊柳13:00登陸台東太麻里　颱風眼通過將迎更強風雨

排球也有阿巴西！　台鋼天鷹找來伊朗主攻手加盟

楊柳加速前進「午後發陸警」首波警戒範圍涵蓋4縣市

國際熱門新聞

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

快訊／台灣22歲男到大馬旅遊　42樓墜下死亡

Perplexity擬砸1兆強奪Chrome！

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

快訊／南韓前總統夫人金建希遭收押

史上首次！　南韓前總統「夫妻同時入獄」

通膨數據推升降息期望　美股勁揚近500點

日本九州連日暴雨　已3死、6傷

輝達售中晶片分潤　白宮：可能擴及更多公司

百萬G奶YTR曝以前是OL　業績冠軍變寫真女星

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！

烏克蘭「台灣籍傭兵」還活著！　俄國飛彈轟炸現況曝

更多熱門

相關新聞

人妻偷吃老公好友遭抓包！共謀弒夫

人妻偷吃老公好友遭抓包！共謀弒夫

印度班加羅爾（Bengaluru）一名39歲男子遭認識30多年的兒時好友殺害，只因對方與他的妻子發生婚外情。警方懷疑死者的妻子也涉嫌謀劃殺人，因此將她拘留訊問，並持續追緝死者好友的下落。

男遊客開閃光燈自拍　被暴怒象狂踩扒內褲

男遊客開閃光燈自拍　被暴怒象狂踩扒內褲

中駐印大使館公使換人　郭策「精通」國際商務

中駐印大使館公使換人　郭策「精通」國際商務

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

關鍵字：

摩天輪印度遊樂園恰蒂斯加爾邦

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面