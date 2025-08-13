被控造謠吳秉叡性侵女助理　新北市議長之子無罪！網軍寫手判刑

▲網軍寫手蕭智鈞承認收錢PO文造謠民進黨立委吳秉叡有性醜聞，今（13日）被台北地院一審判刑6月。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨新北市議會議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，被控2023年競選立委時，涉僱網軍寫手蕭智鈞以創作文《立委老闆，是時候該面對我了吧》，造謠民進黨對手吳秉叡有性醜聞，蔣不認罪、堅稱蕭男擅作主張，蕭認罪但聲稱與蔣的競選總幹事鄧裕融談妥，台北地院今依《公職人員選舉罷免法》，判蔣、鄧無罪，蕭6月徒刑、褫奪公權1年，可上訴。

同案被告還有文創公司負責人洪湛閎，也獲判無罪，4名被告今都沒到庭聆判，吳秉叡委任律師派人聽完判決，未回應媒體發問。

本案源於2023年12月20日，「Dcard」網路論壇出現1篇《立委老闆，是時候該面對我了吧》的匿名長文，內容自稱女助理以第一人稱口吻，述說多年前大學畢業，到「年過半百」、「律師出身」立委的辦公室做行政助理，卻遭「像爸爸」的立委性侵，還被告知「放鬆就不會痛」、「遲早會習慣，不要這麼害怕」，令她每次回想「都覺得噁心」等語。

▲國民黨新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋，被控僱網軍寫造謠文涉抹黑民進黨立委吳秉叡，台北地院一審今（13日）判他無罪。（資料照／記者黃哲民攝）

由於PO文提到這名立委「在新北某個地方稱王」，網友猜測說的是新莊選區選出的立委吳秉叡，當時立委選情緊繃，吳不滿遭影射抹黑，報案求助，調查局查出和吳同區競選的蔣欣璋，涉與鄧裕融以250萬元委託蕭智鈞與洪湛閎，造謠帶風向朝吳潑髒水。

蕭男還被查出先前蒐購網路平台外洩帳號與密碼共逾600組，與洪男專替企業、政治人物從事網路行銷，而蔣欣璋本案委託蕭、洪2人的250萬元酬勞，由林姓金主全額贊助、已先付180萬元，卻未依《政治獻金法》存入政治獻金專戶並申報，蔣另被函送監察院處罰。

台北地檢署去年（2024年）6月約談蔣欣璋等人到案，訊後諭令蔣交保100萬元、鄧裕融交保30萬元，蕭智鈞與洪湛閎均被羈押到起訴，才獲准交保各20萬元與5萬元，均限制住居與限制出境、出海。

檢方蒐證發現，蕭智鈞到泰國當地，用ChatGPT創作本案PO文上傳網路，再丟棄作案用手機，且蕭赴泰前曾傳LINE給蔣欣璋稱「下月要先去一趟國外，打比較危險的，我們要布局，然後出國打的大攻擊」，據此起訴4人涉犯《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》加重誹謗與《個人資料保護法》等罪嫌。

蔣欣璋出庭堅稱聽從朋友介紹，委託同案被告蕭智鈞與洪湛閎為他做網路正向行銷，增加年輕族群選票，不僅沒授意蕭、洪2人操作負面選戰，事先更不知蕭男擅作主張，寫造謠文章影射吳秉叡。

蔣聲稱曾提醒蕭男做什麼事之前都要先討論，但蕭男不來開會，他在選戰後期已放棄蕭、洪2人，不期待2人來幫他。辯護律師指出，當時曾有支持者建議用這篇PO文操作文宣，但蔣懷疑文章真實性、不願照辦，可見蔣被蒙在鼓裡。

鄧裕融也不認罪，強調事先不知蕭男PO文內容與方式，他更當庭責怪蕭、洪2人做事推託拉，「我認為他們就是無賴！不想再浪費時間在他們身上、不想再理會他們！」

洪湛閎同樣不認罪，聲稱僅受託為蔣欣璋「分析輿情」，不知蕭男跑去泰國越洋發布本案PO文，檢方扣案對話紀錄顯示他提及「負面聲量」，洪男淡定說「負面聲量不是做不法的事」。

蕭智鈞是本案唯一認罪被告，供稱當初跟鄧裕融面談合作、包括酬勞，本案PO文後向鄧邀功，鄧不相信是他寫的，但事後他發現這篇PO文有被人在網路推廣跡象。蕭請求輕判，希望法官安排他跟吳秉叡及被他盜用帳號po文的被害人調解。