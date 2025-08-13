　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南台灣2縣市發布防汛警戒　高雄多地一級警戒

▲▼水利署針對南台灣多地發布淹水警戒。（圖／經濟部水利署）

▲水利署針對南台灣多地發布淹水警戒。（點圖可放大／經濟部水利署）

記者柯振中／綜合報導

受到颱風楊柳影響，全台多地不斷颳風、下雨，其中中南部多處縣市雨勢相當驚人。對此，經濟部水利署今公布最新防汛警戒資訊，高雄市多個行政區因降雨與河川水位升高，已進入最高級別的一級警戒，屏東縣部分鄉鎮則列入二級警戒。當局提醒民眾密切注意天氣變化，沿海與低窪地區應提高警覺，避免前往危險地段，並隨時留意官方發布的防災訊息。

高雄市的一級警戒範圍涵蓋仁武區、左營區與三民區等地，當地居民需特別留意防洪與避險措施。除此之外，高雄市還有包括鳳山、前鎮、苓雅、橋頭、小港、楠梓、燕巢、梓官、林園、大寮、岡山、旗山、新興、大社等多區被列為二級警戒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東縣目前並未有一級警戒區域，但恆春鎮、高樹鄉、滿州鄉、竹田鄉與潮州鎮等地區因降雨風險增加，已啟動二級警戒。當地居民應留意河川水位變化，並事先規劃好緊急避難路線，以防突發狀況發生。

水利署提醒，高雄與屏東的警戒地區應加強巡檢排水系統，並清理住家周邊的排水溝，避免因大雨造成積水或土石流。

目前楊柳颱風已從台南地區出海，強度維持在中颱，預計會進入大陸的區域。氣象數最快14日清晨解除海上、陸上颱風警報。

氣象署同時提醒，14日下午至晚上是雨勢最強的時刻，嘉義以南、澎湖等地區，容易出現豪雨級降雨。隨著颱風逐漸遠離，下半夜雨勢將逐漸趨緩，不過澎湖、金門等地區的雨勢，預計14日清晨才會停歇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／16縣市宣布了！最新停班課一覽
三黨達共識！災後重建特別條例增至600億元　周五院會拚三讀
快訊／台中明正常上班課！
快訊／高雄宣布「桃源區3里」明停班停課
快訊／台泥代三元能源發重訊「火災賠了110億元」高層減薪到年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／楊柳「閉眼」衝紫爆雨擴大　10縣市續發陸警！氣象署最新說明

不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

南台灣2縣市發布防汛警戒　高雄多地一級警戒

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家

楊柳外圍環流「沉降作用」！彰化背風熱爆　5鄉鎮市飆36度

明天離島船班9航線停航　81航次受影響

心理測驗秒懂自己　你的「無感區」在哪裡？

高鐵晚間加開1班全車自由座列車　疏運北部通勤旅客

李多慧楊柳颱風出門慘況曝！披頭散髮險摔　自嘲：老鳥不怕了

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

LIVE／楊柳「閉眼」衝紫爆雨擴大　10縣市續發陸警！氣象署最新說明

不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

南台灣2縣市發布防汛警戒　高雄多地一級警戒

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家

楊柳外圍環流「沉降作用」！彰化背風熱爆　5鄉鎮市飆36度

明天離島船班9航線停航　81航次受影響

心理測驗秒懂自己　你的「無感區」在哪裡？

高鐵晚間加開1班全車自由座列車　疏運北部通勤旅客

李多慧楊柳颱風出門慘況曝！披頭散髮險摔　自嘲：老鳥不怕了

LIVE／楊柳「閉眼」衝紫爆雨擴大　10縣市續發陸警！氣象署最新說明

女大生凌晨KTV喝爛醉！陸輔導老師竟「撿屍開房」性侵

客貨車突爆胎！停新北環快外側車道　返家OL追撞受困車內

TOYOTA化身「寵物溝通師」？幽默揭開「毛孩內心小劇場」完成IG任務再抽萬元五星住宿券

菲律賓台灣形象展9月登場　展覽推介會再現台灣軟硬實力

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

「小鷹」慢慢茁壯！洪一中坦言自己急性子：我有一個使命

青鳥「偷拍監督公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手懲處記過1次

不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

黃恩賜人設崩壞！入軍營變天兵「舊傷慘復發」　遭虧：不是棒球選手嗎？

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

生活熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

放颱風假在群組被tag！他反擊1句主管閉嘴了

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

更多熱門

相關新聞

高雄小貨車閃樹枝急煞　連人帶車墜落水溝

高雄小貨車閃樹枝急煞　連人帶車墜落水溝

颱風天出意外！高雄一輛小貨車今（13）日16時許行經中崙路上，疑為了閃避路面上的樹枝，緊急煞車後不慎打滑，連人帶車直接摔進一旁溝渠中，警消獲報後趕往，所幸駕駛僅手部受傷，自行脫困無大礙。

淹水輪胎高！女教職員移車拋錨受困

淹水輪胎高！女教職員移車拋錨受困

即／颱風天意外！高雄男墜樓不治

即／颱風天意外！高雄男墜樓不治

颱風來襲大雨炸屏東　道路淹水「水深到腳踝」慘況曝

颱風來襲大雨炸屏東　道路淹水「水深到腳踝」慘況曝

即／高雄前鎮男墜樓命危　疑檢查漏水釀意外

即／高雄前鎮男墜樓命危　疑檢查漏水釀意外

關鍵字：

淹水警戒高雄屏東水利署防汛

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

不斷更新／台中、台南明正常上班課！　16縣市宣布了

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面