南台灣2縣市發布防汛警戒　高雄多地一級警戒

▲水利署針對南台灣多地發布淹水警戒。（點圖可放大／經濟部水利署）



記者柯振中／綜合報導

受到颱風楊柳影響，全台多地不斷颳風、下雨，其中中南部多處縣市雨勢相當驚人。對此，經濟部水利署今公布最新防汛警戒資訊，高雄市多個行政區因降雨與河川水位升高，已進入最高級別的一級警戒，屏東縣部分鄉鎮則列入二級警戒。當局提醒民眾密切注意天氣變化，沿海與低窪地區應提高警覺，避免前往危險地段，並隨時留意官方發布的防災訊息。

高雄市的一級警戒範圍涵蓋仁武區、左營區與三民區等地，當地居民需特別留意防洪與避險措施。除此之外，高雄市還有包括鳳山、前鎮、苓雅、橋頭、小港、楠梓、燕巢、梓官、林園、大寮、岡山、旗山、新興、大社等多區被列為二級警戒。

屏東縣目前並未有一級警戒區域，但恆春鎮、高樹鄉、滿州鄉、竹田鄉與潮州鎮等地區因降雨風險增加，已啟動二級警戒。當地居民應留意河川水位變化，並事先規劃好緊急避難路線，以防突發狀況發生。

水利署提醒，高雄與屏東的警戒地區應加強巡檢排水系統，並清理住家周邊的排水溝，避免因大雨造成積水或土石流。

目前楊柳颱風已從台南地區出海，強度維持在中颱，預計會進入大陸的區域。氣象數最快14日清晨解除海上、陸上颱風警報。

氣象署同時提醒，14日下午至晚上是雨勢最強的時刻，嘉義以南、澎湖等地區，容易出現豪雨級降雨。隨著颱風逐漸遠離，下半夜雨勢將逐漸趨緩，不過澎湖、金門等地區的雨勢，預計14日清晨才會停歇。