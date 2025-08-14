人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房　高雄尪氣瘋

▲高雄男發現前妻在婚姻存續期間與不明男子發展親密關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

高雄地方法院近日審理一起婚姻侵權案，男子阿揚（化名）指控前妻在婚姻存續期間與不明男子發展親密關係，嚴重破壞夫妻關係並造成精神痛苦。法院近日作出判決，判女方須賠償阿揚12萬元精神慰撫金，並自113年6月24日起至清償日止，按年息5%計息。

根據判決書內容，阿揚與前妻於106年10月結婚，113年9月離婚。在婚姻期間，阿揚發現女方行蹤頻繁異常，並與一名不具名男子有曖昧訊息互動及多次共處汽車旅館與日租套房。阿揚提供了女方與不明男子的手機對話截圖、定位紀錄與錄影作為證據，證明兩人有逾越一般友誼的行為。

判決書揭示，阿揚借用女方手機，發現不明男子以通訊軟體iMessage傳送曖昧訊息，「他都不知道我全部都妳的…只有妳跟我最親。」女方還回應男子，「你全身我都用光了！等我下班，愛你」等語。

女方未出庭也未提交任何書狀，法院依民事訴訟法認定其視同自認，並認為其行為已構成對婚姻忠誠義務的重大侵害，損害阿揚基於配偶身分所享有的法益，須負擔精神慰撫金賠償責任。

法院審酌雙方的財務與生活狀況後，認定12萬元賠償屬合理範圍，對於阿揚所求的百萬元金額其餘部分則予以駁回。