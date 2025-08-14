　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房　高雄尪氣瘋

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄男發現前妻在婚姻存續期間與不明男子發展親密關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄地方法院近日審理一起婚姻侵權案，男子阿揚（化名）指控前妻在婚姻存續期間與不明男子發展親密關係，嚴重破壞夫妻關係並造成精神痛苦。法院近日作出判決，判女方須賠償阿揚12萬元精神慰撫金，並自113年6月24日起至清償日止，按年息5%計息。

根據判決書內容，阿揚與前妻於106年10月結婚，113年9月離婚。在婚姻期間，阿揚發現女方行蹤頻繁異常，並與一名不具名男子有曖昧訊息互動及多次共處汽車旅館與日租套房。阿揚提供了女方與不明男子的手機對話截圖、定位紀錄與錄影作為證據，證明兩人有逾越一般友誼的行為。

判決書揭示，阿揚借用女方手機，發現不明男子以通訊軟體iMessage傳送曖昧訊息，「他都不知道我全部都妳的…只有妳跟我最親。」女方還回應男子，「你全身我都用光了！等我下班，愛你」等語。

女方未出庭也未提交任何書狀，法院依民事訴訟法認定其視同自認，並認為其行為已構成對婚姻忠誠義務的重大侵害，損害阿揚基於配偶身分所享有的法益，須負擔精神慰撫金賠償責任。

法院審酌雙方的財務與生活狀況後，認定12萬元賠償屬合理範圍，對於阿揚所求的百萬元金額其餘部分則予以駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趙露思假公益事件又反轉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房　高雄尪氣瘋

「楊柳」颱風斷電1.6萬戶　台電冒風雨搶修今晚全數復電

客貨車突爆胎！停新北環快外側車道　返家OL追撞受困車內

快訊／新北三峽鐵工廠火舌狂竄！4人驚險瞬間逃生　警消搶救中

嫌滷味攤闆娘態度差！男拿鐵鎚猛砸後腦　判決出爐

楊柳颱風台南停電近2萬戶　台電全力搶修尚餘2783戶待復電

台中72歲翁失蹤！拐杖留河岸　警消沿溪急搜

台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

【還是換你扛吧】颱風中撐傘堅強挺進...直到雨傘投降的那一刻QQ #高雄

【黃金獵犬挑玩具2選1】認真模式選好咬著去結帳超可愛XD

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房　高雄尪氣瘋

「楊柳」颱風斷電1.6萬戶　台電冒風雨搶修今晚全數復電

客貨車突爆胎！停新北環快外側車道　返家OL追撞受困車內

快訊／新北三峽鐵工廠火舌狂竄！4人驚險瞬間逃生　警消搶救中

嫌滷味攤闆娘態度差！男拿鐵鎚猛砸後腦　判決出爐

楊柳颱風台南停電近2萬戶　台電全力搶修尚餘2783戶待復電

台中72歲翁失蹤！拐杖留河岸　警消沿溪急搜

台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

「仁川女神」金渡兒突PO性感泳裝照　邊荷律急留言：穿上衣服吧

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房　高雄尪氣瘋

重磅！NBA拓荒者隊易主　NHL老闆鄧登豪擲逾1200億收購

快訊／中華男籃太狂　拚亞洲盃4強上半場16分領先伊朗

專家教你擊退成人痘　光是抑菌只會讓肌膚更敏感

Oasis社群文又闖禍！影片疑有「旭日旗」惹怒韓網：不想來韓國了？

UPS貨機降落「發動機擦地」冒火花！桃機晚間回應了

國際火線／掙脫宿命的綑縛：傑出陸劇《沙塵暴》的啟示

《死亡擱淺2》小島秀夫談遊戲DLC現象：一旦開啟會陷無止境循環

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

社會熱門新聞

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

輾斃女大生稱只看到手　法官：重點是頭啊

大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士逃劫

颱風斷電1.6萬戶　台電冒風雨搶修今晚全數復電

即／颱風天意外！高雄男墜樓不治

東海女大生遭輾案首開庭　母暴哭提殺人罪審理

北宜公路賓士墜山谷！駕駛按喇叭回應搜救

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

更多熱門

相關新聞

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

根據中央氣象署資訊，楊柳颱風中心已離開台灣陸地，考量桃源區梅山、拉芙蘭及復興里3里，因聯外便道受損，道路交通尚須復原，為維護山區民眾安全，故宣布高雄市明（14）日除桃源區3里停止上班、停止上課外；其他行政區正常上班、正常上課。

即／台泥代三元能源發重訊　火災造成110億元損失

即／台泥代三元能源發重訊　火災造成110億元損失

南台灣2縣市防汛警戒！高雄多地一級警戒

南台灣2縣市防汛警戒！高雄多地一級警戒

高雄小貨車閃樹枝急煞　連人帶車墜落水溝

高雄小貨車閃樹枝急煞　連人帶車墜落水溝

即／颱風天意外！高雄男墜樓不治

即／颱風天意外！高雄男墜樓不治

關鍵字：

偷吃出軌高雄夫妻摩鐵

讀者迴響

熱門新聞

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LIVE／楊柳「降級輕颱」本島脫離暴風圈

趙露思假公益事件又反轉！

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

小鋼炮楊柳飆車　甩雨紫爆！

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

楊柳過山非常猛　竟讓北台灣吹一天強風

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面