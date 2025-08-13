　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地「電費暴增」民眾狂問號　專家曝：階梯電價升高電費就會增加

▲湖北民眾繳納電費。（圖／CFP）

▲大陸多地民眾感到今夏電費飆升。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地民眾近期紛紛反映，進入7月後，家中電費暴增，家庭月度電費達到千元（人民幣，下同）甚至更高。對此，大陸國家電網客服人員回應稱，若是電表無異常，電費仍然「飆升」，一方面是「階梯電價」的實施，有些城市還有「峰谷」分時電價，再加上極端氣候天氣炎熱，使用空調時間增加，電費便隨之上漲。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

▲大陸國家電網維修人員。（圖／CFP）

《央視》報導，居民階梯電價是指，用電價格隨用電量增加呈階梯狀逐級遞增的一種電價定價機制。國家電網客戶服務中心消息指，目前大多數省市實行居民階梯電價，例如四川、湖北、重慶、江蘇、山東、黑龍江、北京、上海等。

華北電力大學經濟與管理學院教授袁家海表示，階梯電價一般分為年度階梯和月度階梯，只要用電量高於基本生活用電，達到月度或年度的第二檔或第三檔，價格就會逐漸上漲至高電價水平，「隨著檔位的升高，電價也隨之增加，同樣的用電量，電費就會升高。」

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指出，各省用電定價標準根據當地資源情況設定，與當地負荷和資源稟賦相關，「以湖南省為例，以月為單位的階梯定價，是希望在夏季、冬季這些電力緊張或缺水的時候，鼓勵居民少用一些電。」

▲▼攜帶型電風扇,USB電風扇,風扇（示意圖／VCG）

▲夏季高溫炎熱，民眾使用攜帶型電風扇。（示意圖／CFP）

此外，大陸國家電網客服人員提到，部分省份在居民階梯電價的基礎上，也提供峰谷分時電價業務，分為峰和谷計費，也就是將24小時劃分為不同時段，對各個時段制定不同的電價標準，「以江蘇省為例，用戶可以自行申請分時業務，一般情況下，一經選定，一年內不能變更。」

數據顯示，自入夏以來，大陸全國用電負荷4次創新高，國家電網用電負荷5次創新高，以重慶、陝西、河南等高溫區域空調負荷增加幅度最大。林伯強認為，由於極端高溫天氣較多，全國居民電費普遍都在上漲，並且隨著生活水平提升，使用空調時間更多，電費隨之上漲。

08/12 全台詐欺最新數據

關鍵字：

大陸電費居民階梯高溫電價缺電用電量冷氣空調

