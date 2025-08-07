陸「免費學前教育」再進一步　公幼大班孩童免保育教育費

▲大陸將逐步推行學前教育免費的政策。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院辦公廳近期刊印《關於逐步推行免費學前教育的意見》，意見明確自2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學前一年在園兒童（大班生）的保育教育費；對教育部門批准設立的民辦幼兒園學前一年在園兒童，參照當地同類型公辦幼兒園免除水平，相應減免保育教育費。

大陸財政部副部長郭婷婷表示，對於因免保育教育費導致幼兒園收入減少的部分，將對幼兒園給予補助，相關資金由中央和地方財政共同承擔，「在落實好免保育教育費政策的同時，統籌做好家庭經濟困難兒童等群體的資助、健全學前教育投入機制等工作，推動學前教育普及普惠發展。」

郭婷婷指出，統一實施的免保育教育費政策覆蓋所有幼兒園的大班兒童，預計秋季學期將惠及約1200萬人，「綜合考慮我國國情，堅持盡力而為、量力而行，從幼兒園大班開始免保育教育費，確保政策可持續，後續將適時研究完善政策措施，讓更多的孩子都能享受到政策紅利。」

郭婷婷強調，保育教育費佔家庭學前教育總支出的比重比較高，免除費用後，家庭的教育支出將有效降低，「經測算，僅今年秋季一個學期，全國財政將增加支出大約是200億元（人民幣，下同），相應減少家庭支出200億元。」