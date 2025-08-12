恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

▲行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，國民黨立委蘇清泉今（12日）在質詢時表示，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75%，非核家園這個神主牌是無聊且沒有意義的，對此，經濟部長郭智輝回答，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊」。

立法院會今邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」，專案報告並備質詢。

質詢時，蘇清泉關注核三延役議題，提到美國國防部問說，台灣一定要重啟閒置的核電廠，台灣能源都靠外面，這非常危險。因此，對於核電重啟，他就在屏東恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75％，全台同意的有70％、反對18％，「非核家園這個神主牌是無聊且沒有意義的」。

此時，立法院長韓國瑜喊時間暫停，並向蘇清泉表示，今天邀請行政院長就丹娜絲颱風專案報告，拜託互相尊重、理性對話，根據這個範疇，蘇清泉回應「好」後，再說，核三廠土地面積高達500公頃，過渡時期，將來要做小型模組化反應爐（SMR）、核融合，他們都非常贊成，大家都非常清楚、聰明，核三廠廠長、副廠長都在那邊結婚生子，退休還住在那邊，如果很危險，早就跑走了。

對於蘇清泉的說法，郭智輝說，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意。」蘇清泉則回，「說這個沒有意思啦！」。



