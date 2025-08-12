　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

▲▼行政院長卓榮泰 丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建 專案報告及備詢 立法院 陳駿季 郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，國民黨立委蘇清泉今（12日）在質詢時表示，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75%，非核家園這個神主牌是無聊且沒有意義的，對此，經濟部長郭智輝回答，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊」。

立法院會今邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」，專案報告並備質詢。

質詢時，蘇清泉關注核三延役議題，提到美國國防部問說，台灣一定要重啟閒置的核電廠，台灣能源都靠外面，這非常危險。因此，對於核電重啟，他就在屏東恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75％，全台同意的有70％、反對18％，「非核家園這個神主牌是無聊且沒有意義的」。

此時，立法院長韓國瑜喊時間暫停，並向蘇清泉表示，今天邀請行政院長就丹娜絲颱風專案報告，拜託互相尊重、理性對話，根據這個範疇，蘇清泉回應「好」後，再說，核三廠土地面積高達500公頃，過渡時期，將來要做小型模組化反應爐（SMR）、核融合，他們都非常贊成，大家都非常清楚、聰明，核三廠廠長、副廠長都在那邊結婚生子，退休還住在那邊，如果很危險，早就跑走了。

對於蘇清泉的說法，郭智輝說，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意。」蘇清泉則回，「說這個沒有意思啦！」。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚見「支解狗肉」！每公斤賣400元
賞巴掌逼大學生下跪道歉！「田老大」店要倒了
高鐵明天中午前正常行駛　旅客未搭乘「1年內全額退票」
恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持
楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」　陸警擴大13縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

黨內互打！林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰傻眼回「9月前不可能」

吳思瑤稱「疊加關稅早說過」　民進黨發言人尬笑：我不認真

快訊／未列楊柳颱風陸上警戒區　北北基桃明正常上班上課

中颱楊柳進逼！3萬餘國軍待命　國防部：救災視同作戰

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「從失敗流淚到終於出現奇蹟兩條線」

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

示警民進黨別妄想和藍營團結對話　曹興誠：只會得不償失造成分裂

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

黨內互打！林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰傻眼回「9月前不可能」

吳思瑤稱「疊加關稅早說過」　民進黨發言人尬笑：我不認真

快訊／未列楊柳颱風陸上警戒區　北北基桃明正常上班上課

中颱楊柳進逼！3萬餘國軍待命　國防部：救災視同作戰

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「從失敗流淚到終於出現奇蹟兩條線」

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

示警民進黨別妄想和藍營團結對話　曹興誠：只會得不償失造成分裂

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃合照曝光

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

荒姨順產兒子！打無痛分娩「完全沒用」　生產飆淚片曝光

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

玉兔抓包2歲兒「衣服有口紅印」！　追問真相下秒變臉：太值錢了

廁所門掛鉤為何「一長一短」！他曝背後原因　網喊長知識了

【小貨車沉沒】澎湖女漁民「加速倒車」衝入海中

政治熱門新聞

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

台灣民意民調／空前崩盤！賴清德不滿意度破5成　本命區台南也失守

快訊／未列楊柳颱風陸上警戒區　北北基桃明正常上班上課

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

曾經的第三大黨！　台聯宣布更名「台聯黨」

反對黃國昌選新北　陳學聖曝原因

賴清德滿意度剩28％　趙少康：罷免總統輕而易舉

南韓真相會被放鳥轟失禮　林明昕：已道歉獲諒解詫異有不同反應

更多熱門

相關新聞

國民黨：823公投投同意「讓電價更美麗」　

國民黨：823公投投同意「讓電價更美麗」　

823重啟核三公投在即，國民黨今 (12日）召開「核三不延役，AI發展BI？賴清德不要躲起來做綠能夢」記者會，藍委葛如鈞表示，核能對於台灣國防安全至關重要，政府若真心想捍衛臺灣，重點在於提供穩定電力。此外，全世界都在搶穩定低碳的能源，日本、瑞士、瑞典紛紛重啟核電，新加坡和美國也在合作核能，過去相對反核的德國也重新思考核能，只有台灣拚命大關機違背民意。

賴清德卓榮泰民調創新低　羅智強：快處理「路人甲部長」郭智輝

賴清德卓榮泰民調創新低　羅智強：快處理「路人甲部長」郭智輝

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

拿黃國昌昔批核三言論回敬　反方甘崇緯再喊：節電能省座核電廠

拿黃國昌昔批核三言論回敬　反方甘崇緯再喊：節電能省座核電廠

全球111座核電廠運轉逾40年　翁曉玲：核電穩定便宜不該棄之不用

全球111座核電廠運轉逾40年　翁曉玲：核電穩定便宜不該棄之不用

關鍵字：

恆春居民核三延役郭智輝敦親睦鄰費公投

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市　

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面