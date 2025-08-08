美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

▲美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國共和黨資深議員、參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）傳出將於8月率團訪問台灣。對此，大陸國防部發言人蔣斌表示，堅決反對美台開展任何形式的官方往來，「解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）

蔣斌提到，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，「我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實履行不支持台獨的承諾，停止與中國台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持台獨分裂勢力。」

據了解，韋克爾是美國參議院軍事委員會主席，他將率團訪台的消息是透過英國《金融時報》刊出，由於時值美國對全球實施對等關稅談判以及川普曾要求台灣將軍費在GDP中的佔比提高的敏感時機，訪問台灣的行動受到在海峽對岸的大陸官方十分關注。

此前，大陸外交部發言人郭嘉坤曾回應稱，「中方要求美方，恪守一個中國原則，和中美三個聯合公報，停止以任何藉口，干涉中國內政，縱容支持台獨分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張。」