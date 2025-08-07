陸登月著陸器「攬月」首次完成飛行驗證　現場模擬月球實際環境

記者魏有德／綜合報導

大陸登月著陸器「攬月」昨（6）日完成著陸起飛綜合驗證試驗，試驗現場位於河北懷來縣的地外天體著陸試驗場，該試驗場全方位模擬月球環境，象徵大陸載人月球探測工程研製工作取得重要突破。

▲大陸登月著陸器「攬月」完成著陸起飛綜合驗證試驗。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，攬月著陸器是我國面向首次載人月球探測任務全新研製的地外天體載人下降與上升飛行器，主要用於環月軌道和月球表面間的航天員運輸，可搭載2名航天員往返，並可攜帶月球車和科學載荷，能支持航天員開展月面駐留和月面活動。

透過畫面可以發現，試驗現場場地上鋪上了碎石，還有不規則狀的大大小小圓形凹坑，藉此模擬月面的地形特點，增加試驗的擬真度，同時，在試驗過程當中，「攬月」會在降落時，自動尋找適合著陸的地形。

在此次的試驗中，「攬月」的發動機真實點火，模擬降落到月面及從月球起飛的過程，對月面著陸的起飛系統、控制、觸月關機等各種方案和GNC與推進等分系統間接口匹配性進行綜合驗證。

「攬月」著陸器的著陸起飛綜合驗證試驗，是大陸首次進行載人航天器地外天體著陸起飛試驗，也是大陸載人月球探測工程研製工作的關鍵節點。

據了解，攬月著陸器由登月艙和推進艙組成，兩艙在動力下降過程中會分離推進艙，由登月艙單獨落月，待完成月面任務後再整體起飛返回。