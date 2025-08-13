張啓楷質疑重建條例丟包台東！綠轟「不識字」　韓國瑜急喊休息

▲朝野協商災後重建特別條例，雙方又起衝突，韓國瑜急喊卡。（圖／翻攝直播畫面）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（13日）針對「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」召集黨團協商，針對災區定義，民眾黨團副總召張啓楷質疑丟包台東，此話，讓民進黨立委莊瑞雄痛批，「裝會啦！你有比較厲害喔？」要張看清楚條文，不要再胡說八道，其他綠委也轟「我們在處理救災，你在講政治！」場面陷入混亂，情急之下，韓國瑜急宣布休息。

韓國瑜下午主持朝野黨團協商，一開始韓國瑜請災區立委每人先發言2分鐘。國民黨立委王育敏主張，嘉義這次受創嚴重，現在補助是針對中低收入戶，政府才全額補助，但嘉義縣是老人全國最多縣市，很多老宅是65歲以上老人居住的，她認為，政府有責任幫他們把屋頂修繕完成。

莊瑞雄說，他擔心這次楊柳造成的災情會比丹娜絲還大，是不是政院、立院要精準掌握地方災害，就不要只侷限丹娜絲跟728豪雨。民進黨立委陳瑩說，這次條例說明欄列舉的縣市是否直接拿掉？不要造成誤解，如同莫拉克重建條例，也沒有列舉縣市。

過程中，朝野針對第二條條文的說明欄提到，本條例所定災區，包括丹娜絲颱風災後及114年7月28日起連續數日，於台南市、高雄市、嘉義縣(市)及屏東縣等縣(市)發生之豪雨、大豪雨而致災之地區；以及台中市 、彰化縣、南投縣及雲林縣等縣(市)有因此致災之地區，其範圍由行政院公告。

但張啓楷稱，不反對回到行政院版本，但要把地區都寫清楚，「因為台東被丟包了，行政院提的公告區域把台東丟包了，我們是要把它救回來！」。

這番話讓在場民進黨立委們怒轟，「又不是被丟包！」、「亂講！」莊瑞雄不滿怒轟，看條文還是要看清楚，這完全沒有丟包的問題；吳思瑤也稱，「莊瑞雄在這裡，誰會丟包，不會啦！」

不過，對於綠委的回應，張啓楷仍說，以前風災補助復建都有界定範圍，「民進黨第一次不要嗎，我們好心沒好報」，民眾黨依法幫台東，台東損害非常嚴重，要不要問傅崐萁，哪一次沒定範圍。莊瑞雄痛批，「裝會啦！你有比較厲害喔？」，「不能因為不懂就胡說八道！不識字！」。韓國瑜趕緊緩頰，「莊瑞雄委員，看我眼睛，我們休息十分鐘」。

但在休息時間時，張啓楷忽然拿起自己手機說，國民黨台東立委黃建賓已經打電話抗議了，說為何把台東漏掉？這話讓吳思瑤怒斥「不要再帶風向了！」蔡易餘也拉高分貝痛批，「我們在處理救災，你在講政治！」

最後，韓國瑜則呼籲大家，「你要講什麼都可以，我們不是在擂台上打擂台，我們都為了台灣的災民，現在請王鴻薇發言，吳思瑤請準備，其他的請閉嘴」。