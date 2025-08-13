快訊／瞬間風力破10級！電線慘被吹斷　台中和平3800多戶停電

▲瞬間風力破10級吹斷電線，台中和平區有3800多戶停電，台電人員冒險搶修。（圖／台電台中區處提供）



記者游瓊華／台中報導

楊柳颱風襲台，在台中雖未有明顯雨勢，但強風仍造成不少災情，尤其是和平山區因強風吹斷電線造成停電，台電人員積極搶修，截至傍晚5點鐘為止，仍有3826戶停電。台電台中區處指出，預計至今日23時除公路局預警性封閉路段約970戶無法復電外，餘可搶修復電，剩餘970戶明日早上6時即動員人力配合公路局搶修復電。

台中梨山地區自今（13）日午後就颳起強風，瞬間風力甚至達到10級以上，部分地區因風勢過大產生電線斷落造成停電，部分道路也因受到強風吹倒路樹，產生道路中斷情況，影響電力搶修進度。

據台電台中區處統計，截至下午5時止，台中地區因颱風造成之曾經停電戶數已有4680戶，停電區域主要於和平區、沙鹿區，目前經台電人員搶修，已完成854戶之復電，仍有3826戶（和平區）持續搶修中。此外，因梨山地區已有大範圍之停電，台中區處已於今日下午14：00已正式成立「楊柳颱風搶修應變中心」，且因應台8線部分路段管制通行，台電也將在傍晚6點增派一班6人，由埔里霧社進入往梨山推進搶修。

▲台電提醒，路面看到斷落電線千萬別撿拾，以免發生危險。（圖／台電台中區處提供）



台電也特別提醒民眾應特別防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，以免發生觸電危險。