政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反核變挺核三延役！黃國昌回應了　再控民進黨瞞真相：惡劣恐嚇人民

▲黃國昌（右）13日以正方代表與20歲首投族、親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕。（圖／中選會提供）

▲黃國昌（右）13日以正方代表出席第4場「核三延役公投」電視意見發表會。（圖／中選會提供）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役公投」將於23日投票，對於被質疑曾經反核，作為正方代表的民眾黨主席黃國昌今（13日）表示，對他而言，核電復興關鍵在於務實，他也花大量閱讀文獻、向產業、環保界請益，不可能容許把這世代問題丟給下一代承擔；用過的核燃料棒，現在可藉由「深孔地質處置（DBD）」技術做最終處置，只是民進黨不願意面對。黃也提到，民進黨負責核廢料選址的「非核家園推動專案小組」超過4年沒開會、經濟部6月跟台電到芬蘭、瑞士各個高階放射物處置場參觀，也簽下合作備忘錄來協助台灣規劃接下來場址，這些只是政府刻意隱瞞，不告知民眾的真相。

中選會13日上午10時舉辦第4場「核三延役公投」電視意見發表會。對於被質疑曾經反核，黃國昌在第二輪發言表示，很多朋友都知道過去他是反對核電的人，第一次參與反核運動是福島核災後，因為2011年他跟許多台灣人都被311影像深深震撼，但世界各國核電復興關鍵在於務實，「對我而言也是如此」。

黃國昌說，他曾參與反核運動，所以非常了解公民社會、公民朋友對於核電疑慮，因此他花大量時間閱讀多數國家重新擁抱核能的文獻資料，也深入民間向產業界、環保界請益。在討論過程中，舊式核燃料棒如何處理問題？會不會成為下一代問題？他作為三個孩子父親，「我不可能容許把這世代問題丟給下一代承擔」。

黃國昌強調，用過核燃料如何處理，他清楚報告，這不是因為核三延役才出現問題，而是使用40年核電的台灣早就有的問題，也是全世界使用核電共同面臨問題，相信願意重啟核電的日本、義大利以及即將鬆綁40年核電禁令的丹麥，這些國家父母都不是想把問題丟給下一代。

接著，黃國昌說，民進黨最惡劣的是，拿用過的核燃料棒放誰家來恐嚇人民，卻沒有檢討過去8年完全執政怠惰；請問民進黨，負責核廢料選址的「非核家園推動專案小組」，為什麼超過4年沒開會，直到今年才開始要研議最終處置場選址法案，請問過去8年民進黨是在睡覺嗎？

「我要請大家放心，用過的核燃料棒絕不用放在你家裡。」黃國昌表示，因為在被最終處置前，可以安全存放在核電廠內，乾式貯存存放安全年限至少40年。黃也表示，「我跟民進黨最大不同的是」，當核一核二廠，民進黨允許室外乾貯時，他當任第一屆立委堅持要採取室內乾貯的更安全方式，來暫時貯存核燃料棒。

黃國昌說，核燃料棒最終處置問題雖困擾台灣很久，但今天這問題科技有解方。經濟部6月跟台電花納稅人錢跑到芬蘭、瑞士各個高階放射物處置場參觀，也簽下合作備忘錄來協助台灣規劃接下來場址，這些只是政府刻意隱瞞，也不告知民眾的真相。

黃國昌也指出，全球核廢處置技術發展中，一項嶄新的技術「深孔地質處置（DBD）」成為主流選項，這在國際間獲得實證，展現高度安全性跟可行性，對台灣地狹人稠、地質多樣的地方來說，這不僅是技術上突破，更是政策上轉機，是用鑽井技術將高階核廢料直接注入地表下3-5公里結晶岩層，運用天然地質屏障進行長期隔離，不僅節省空間、減少施工風險，也大幅降低人為入侵可能性，更重要的是這項技術已經成熟。

黃國昌表示，無論此次公投通過與否，用過的核燃料棒最終處置，政府就是要面對，不顧令人遺憾的是，民進黨怠惰8年，拖延到今年3月花2000萬才開始請學者，研議核燃料棒最終處置在選址時所應該遵循的法治跟民眾溝通計畫。黃強調，用過的核燃料不是不能處理，只是民進黨不願意面對，新技術已經有，不能用恐懼否定未來發展。

更多新聞
核三重啟公投將於23日投開票，經濟部長郭智輝一句「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」引發在野黨砲火猛攻，屏東縣長周春米直批「部長錯了」、「失言」要求道歉。郭智輝今（13）日回擊「縣長不知我在問什麼」。

